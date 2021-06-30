印尼日增逾2萬確診瀕「重大災難」 俄單日652死創新高

印尼班達亞齊民眾29日在一家購物中心等待接種疫苗。（Getty Images）

新冠變種病毒「Delta」病毒株持續在多國蔓延，促使當局加強防疫 ，澳洲擴大封鎖範圍，菲律賓與越南等地都延長重要城市的封鎖時間，德國、法國及南非疫情 都升溫。印尼 近來每天確診病例數都超過2萬例，紅十字會29日表示，這波爆發狀況已瀕臨「災難」邊緣。

印尼疫情持續升溫，由於高傳染力的Delta變異株肆虐，大量病患湧入醫院，讓醫療體系難以負荷，有醫院關閉急診。紅十字會29日表示，這波爆發狀況已瀕臨「災難」邊緣。印尼近來每天確診病例數都超過2萬例，醫師會再度呼籲封城兩週，讓醫院減壓，避免疫情拖好幾個月而無法改善，癱瘓更多醫院。

穿著防護裝備的掘墓人，在聖彼得堡的一個墓地埋葬染疫死者。（路透）

俄羅斯29日通報過去24小時有652人染疫死亡，創下自疫情爆發以來單日不治人數新高。將在7月2日舉辦2020年歐洲國家盃8強賽事的城市聖彼得堡，也通報單日不治人數創下119人新高紀錄，三天內第二度改寫新高紀錄。

此外，繼澳洲雪梨和達爾文市之後，伯斯和布里斯本29日也下達防疫居家令。布里斯本將實施三天，伯斯將實施四天，民眾除了執行必要工作、運動、採購生活用品或因醫療因素出門外，都必須待在家中防疫。

越南經濟重鎮胡志明市29日起無限期延長防疫命令，包括須保持社交距離，健身房、卡拉OK等場所都須關閉，大眾運輸、共乘服務及計程車也都降低運能。

菲律賓也從28日起延長大馬尼拉地區的移動限制措施，延至7月15日，影響至少1,300萬人；菲國28日新增確診病例超過5,000例，使染疫總人數超過140萬人。

泰國29日通報新增4662個確診案例，其中曼谷確診數達1692例。曼谷地區起也加強限制，未來一個月都禁止餐廳內用等。

不過，普吉島7月1日起有條件開放國際觀光。遊客完整接種疫苗滿14天可入境普吉島免隔離，待滿14天後即可造訪泰國其他地方。反觀印尼度假勝地峇里島，印尼政府將等到確診病例大幅下降後，再開放外國旅客到峇里島觀光。

在歐洲，法國表示，近來新增的確診病例中，約20%都是Delta病毒株，正逐漸成為主要流行病毒。德國也表示，在14至20日當周，Delta病毒占整體新增病例的比率已提高一倍多，達到36%。

在疫苗接種進度相對落後的非洲，Delta更是大加肆虐，至少20國的新增病例數都激增，且超過上一波疫情的高峰。南非染疫病故人數已超過6萬人，研究機構預估實際病逝者可能已超過17萬人。