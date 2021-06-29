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印尼變種病毒升溫 政府擬推新措施「升高防疫規格」

編譯張君堯／即時報導
印尼當局目前計畫自30日開始實施更嚴格的防疫禁令，全因這個東南亞人口最多的國家正與傳染性更強的「Delta病毒株」所引起的第二波新冠疫情對抗。Getty Images
印尼當局目前計畫自30日開始實施更嚴格的防疫禁令，全因這個東南亞人口最多的國家正與傳染性更強的「Delta病毒株」所引起的第二波新冠疫情對抗。Getty Images

印尼當局目前計畫自30日開始實施更嚴格的防疫禁令，全因這個東南亞人口最多的國家正與傳染性更強的「Delta病毒株」所引起的第二波新冠疫情對抗。

據報導，2名印尼政府高級官員和一名不願透露姓名的議員透露，總統佐科威（Joko Widodo）將於29日召開一次內部會議，以討論防疫新措施的細節。據悉這項政策將稱為「Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat （PPKM）Darurat」、或是「緊急公共活動限制」。

此外，印尼議會的衛生委員會的一名成員向《海峽時報》透露，新防疫措施可能要求非必要行業的所有員工「在家工作並禁止在餐廳內用」。目前，印尼的公司允許25%的員工前往辦公室工作，餐廳用餐限制則也落在25%的比率。

國會議員還補充說「國內航空旅行將只允許已接種疫苗且PCR檢測結果呈陰性的民眾」。目前尚不清楚新防疫措施是適用於全國還是僅適用於本月病例急劇上升的「紅色警戒地區」，目前被列為紅色區域的包括首都雅加達、日惹市的部分地區、爪哇島的庫杜斯地區、馬都拉島的邦加蘭縣、西爪哇的萬隆和蘇門答臘的廖內部分地區。

有關這項新防疫措施的全部細節很快將由印尼總統府公布。印尼醫生協會也於27日呼籲政府實施至少兩周的嚴格封鎖，尤其是爪哇島。他們強調「由於病例激增、醫院超載，因此需要最大限度地執行」。

印尼 防疫 東南亞

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