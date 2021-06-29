Delta肆虐 7成澳洲人關在家 全國僅4%打過疫苗

新冠病毒Delta變異株肆虐澳洲，導致雪梨封城，全國約七成人口，都處於防疫限制措施中。（路透）

具高度傳染力的新冠病毒Delta變異株肆虐澳洲 ，導致雪梨封城，其他地區也重新實施防疫 限制。澳洲總理莫里森已召開緊急防疫會議，考慮採取強制長照機構員工施打疫苗等追加防疫措施。目前澳洲完成疫苗接種的人口僅佔全國4%，接種率之低令人擔憂。財政部長表示，直到安全無虞才會考慮重新對外開放國門。

路透報導，澳洲現在幾乎每個州和地區都爆出疫情 ，官員忙於應付，全國有約1800萬人或相當於7成人口，現在都處於某種形式的封鎖狀態或防疫限制措施中。

雪梨已有128例感染Delta變異株病例，昆士蘭、西澳、北領地也都傳出病例，是幾個月來澳洲首次面臨疫情多點爆發狀況。澳洲財政部長佛萊登柏格表示：「隨著更具傳染力的Delta變異株到來，我們正進入疫情新階段。」

澳洲去年3月對外關閉邊境以協助遏制疫情，僅允許澳洲公民返國，且強制入境者在防疫旅館隔離14天。

澳洲全國人口2500萬，第一大城雪梨就占1/5。受疫情影響，雪梨上周末開始實施為期兩周的封城措施，民眾必須待在家，一些商家必須暫時關閉。

澳洲近兩周前爆發最新1波疫情，1名負責載送國際線航空公司人員的駕駛確診後，雪梨所在的新南威爾斯州病例頻傳，28日新增18起，最新這波疫情累計病例已經達130起。

BBC說，1個多星期前，雪梨幾乎沒什麼疫情，民眾還在擁擠的餐廳用餐、上夜店玩樂，沒想到Delta變異株引發的疫情又快又猛，目前已造成至少3到4組群聚感染。