我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

Delta病株肆虐 澳洲：直到安全無虞才會開放國門

中央社／雪梨28日電
澳洲總理莫里森。（美聯社）
澳洲總理莫里森。（美聯社）

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）具高度傳染力的Delta變異株肆虐澳洲，導致雪梨封城、其他地區也重新實施防疫限制，財政部長表示，直到安全無虞才會考慮重新對外開放國門。

路透報導，澳洲幾乎每一個州和地區都爆出疫情，官員忙於應付，而全國有約1800萬人或相當於70%的總人口，現在都處於某種形式的封鎖狀態或COVID-19相關限制措施之中。

財政部長佛萊登柏格（Josh Frydenberg）今天向澳洲廣播公司（ABC）表示：「隨著更具傳染力的Delta 變異株到來，我認為我們正進入疫情的新階段。」他補充說道，澳洲正面臨對抗COVID-19的「關鍵時刻」。

佛萊登柏格表示，由總理莫里森（Scott Morrison）主持的國安委員會因此將於今天稍後將召開緊急會議，聽取澳洲首席醫療官員的簡報。

他指出，直到澳洲安全無虞，才會根據醫學建議對外開放國門。

澳洲去年3月對外關閉邊境以協助遏制COVID-19疫情，僅允許澳洲公民返國，且強制入境者在防疫旅館隔離檢疫14天。

澳洲全國人口2500萬，第一大城雪梨就占1/5。受到疫情影響，雪梨週末開始實施為期2週的封城措施。

澳洲近2週前爆發最新一波疫情，一名負責載送國際線航空公司人員的駕駛確診後，雪梨所在的新南威爾斯州病例頻傳，繼昨天的30起，今天又新增18起，使得最新這一波疫情累計病例已達130起。

整體來說，澳洲疫情控制在已開發國家當中相對優秀，迄今所有確診病例數僅略高於3萬450起，死亡910例。

澳洲 疫情 封城

上一則

Delta肆虐全球 大馬泰國繼續封鎖、英國難如期解封

下一則

馬國總理署部長防疫期間在餐廳內用 被發現後道歉

延伸閱讀

Delta變種病毒侵台 陳時中：沒有升四級準備

Delta變種病毒侵台 陳時中：沒有升四級準備
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
Delta來勢洶洶 專家促返台者全面篩檢＋集中檢疫

Delta來勢洶洶 專家促返台者全面篩檢＋集中檢疫
東莞女染Delta 2學生沒戴口罩「擦身而過」1秒中鏢

東莞女染Delta 2學生沒戴口罩「擦身而過」1秒中鏢

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光