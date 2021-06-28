美國第一夫人擬出席東奧開幕式 東京解封疫情再起

日本和美國政府正安排美國第一夫人吉兒．拜登配合7月23日東京奧運開幕式訪問日本。（美聯社）

日本 讀賣新聞報導，日本和美國 政府正安排美國第一夫人吉兒．拜登配合7月23日東京奧運 開幕式訪問日本，並和首相菅義偉及其他官員會面。不過，東京都解除「緊急事態宣言」後，民眾紛紛出遊，確診再度增加，外界憂慮疫情恐將反彈。

據報導，美國總統拜登和副總統賀錦麗將不會同行參加東奧，但吉兒會代替丈夫傳達日美關係重要性。關於美國第一夫人出席奧運紀錄，前總統歐巴馬夫人蜜雪兒2012年曾出席倫敦奧運開幕式。此外，法國總統馬克宏日前已表明有意出席東奧開幕式，2024年下屆夏季奧運將由巴黎主辦。

東京奧運超過一半的學生保留票遭退票。（路透）

雖然歐美各國表態支持舉辦東奧，但每日新聞報導，東京附近包括千葉縣、埼玉縣和神奈川縣許多學校擔心奧運傳播新冠病毒，三縣約28萬張由市鎮為學童購買的折扣票中，約有60%被退票。截至2019年8月，在疫情爆發前，東京預計有90萬名學生現場觀看奧運。

而東京日前和其他9縣一起解除緊急事態，26日是解封後第一個周末，悶壞了的民眾紛紛出遊，各觀光景點湧現人潮。NHK報導，東京26日新增534人確診，27日新增386例確診，連續8天較上周同天增加。至27日的一周，東京平均每天新增477.4例，是前一周的1.23倍。

朝日新聞報導，經濟再生擔當大臣西村康稔表示，包括東京都在內的首都圈，疫情已明顯從「減少」轉變為「增加」；他也談到再度發布「緊急事態宣言」的可能性。

東京都知事小池 住院延長

東京都知事小池百合子忙於防疫和東京奧運，22日因過勞住院，原本預定休養一周。然而日本共同社報導，小池28日後將繼續住院，停止公務數日。東京都政府表示，醫生判定小池還是疲勞，需要繼續靜養，返回崗位日期未定，將繼續由副知事多羅尾光睦暫代職務。