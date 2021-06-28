Delta肆虐全球 大馬泰國繼續封鎖、英國難如期解封

馬來西亞雪蘭莪州八打靈再也市一座公墓的工作人員穿著防護裝，將新冠死者屍體埋葬。（路透）

新冠病毒Delta變異株肆虐，導致孟加拉、馬來西亞和泰國擴大防疫 封鎖，英國 則恐難如期解封，比利時禁止旅客自英國入境，荷蘭也擔心變異株引發新疫情 。

馬來西亞連續第五天單日新增超過5000例，總理慕尤丁27日宣布，原定28日結束的防疫封鎖措施將延長，直到每日新增確診數降至低於4000例。大馬政府5月28日宣布，全境自6月1日起實施為期兩周的全面封鎖管制令，除了必要經濟及服務領域外，其他領域不得運作。後來疫情未見好轉，當局11日宣布封鎖延長兩周至6月28日。

馬來西亞無限期延長防疫封鎖措施，圖為政府27日向首都吉隆坡轄下行政區居民分發基本用品。（美聯社） 馬來西亞27日宣布，原定28日結束的防疫封鎖措施將延長，直到每日新增確診數降至低於4000例。圖為馬國軍人27日在首都吉隆坡執行防疫封鎖任務。（美聯社）

曼谷關工人宿舍 嚴防群聚

泰國27日宣布對首都曼谷周遭地區實施新的防疫限制措施，28日上路，為期一個月。曼谷和周遭五個省分禁止餐廳內用，購物中心必須在晚間9時前打烊，禁止舉20人以上的群聚活動，建築工地須關閉，工人宿舍也封鎖以遏制群聚感染。

5月以來，曼谷工地宿舍爆發37起群聚感染。曼谷有575處這類工地宿舍，住有8萬1000名工人。

南亞國家孟加拉因Delta變異株引發疫情急遽升溫，28日起實施嚴格的全國封城措施，若非緊急狀況所有民眾不得外出，政府與私人機構暫時關閉。首都達卡的渡船碼頭湧入大量民眾，希望趕在封城生效前逃離市區返回鄉間家園。

英未接種年輕人 染疫大增

在歐洲，英國26日通報新增1萬8270人確診，是2月5日以來單日最高紀錄。過去一周近10萬人病毒檢測呈陽性，較前一周增加約五成。英國能否如期於7月19日解除防疫封鎖，引發質疑。

由於Delta變異株肆虐，過去幾周英國每日確診病例快速攀升，大部分新確診病例是尚未施打疫苗的年輕族群。截至26日，近三分之二英國人口接種至少一劑疫苗，四成八人口已接種兩劑。

Delta變異株也逐漸向歐洲擴散。比利時為了阻止新一波疫情，決定擴大入境禁令名單，除原先南非、巴西和印度等國外，自26日起將英國也列入名單。