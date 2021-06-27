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Delta病毒快速擴散 世衛籲打過疫苗繼續戴口罩

Delta病毒快速擴散 世衛籲打過疫苗繼續戴口罩

中央社／日內瓦26日綜合外電報導
Delta變種病毒在全球快速擴散，世界衛生組織（WHO）呼籲完整接種過疫苗的人繼續遵守配戴口罩、保持社交距離等防疫措施。 美聯社
Delta變種病毒在全球快速擴散，世界衛生組織（WHO）呼籲完整接種過疫苗的人繼續遵守配戴口罩、保持社交距離等防疫措施。 美聯社

具高度傳染力的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變種病毒在全球快速擴散。世界衛生組織（WHO）呼籲完整接種過疫苗的人繼續遵守配戴口罩、保持社交距離等防疫措施。

世衛助理秘書長席馬歐（Mariangela Simao）在瑞士日內瓦（Geneva）的世衛總部表示：「民眾不能因為打過兩劑疫苗就自認安全，還是得保護自己。」

席馬歐說：「光是靠疫苗無法阻止社區傳播。民眾必須繼續使用口罩、待在通風場所、注意手部衛生…保持人與人的距離、避免群聚。就算你打過疫苗，在還有社區傳播的情況下，這類措施依然極度重要。」

由於疫苗接種計畫有助新增病例和死亡人數下降，美國等國家大致上已放寬口罩和其他防疫限制。

但世衛官員籲請接種完疫苗的人繼續「謹慎行事」，因為世界上還有一大部分的人尚未接種，而傳染力更高的病毒正在許多國家擴散，導致疫情升溫，其中包括印度最早發現的Delta變種病毒。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，以色列在這波Delta變種病毒疫情中，約一半染疫成人已接種完兩劑輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，促使以色列政府恢復實施室內戴口罩等規定。

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