傳播速率快 你必須知道Delta印度變異株的4關鍵

Delta變異株燒至屏東，縣府出動化學兵部隊在枋山善餘及楓港村進行全村大消毒。記者劉學聖／攝影

Ｑ：Delta變異株是什麼？

Ａ：2020年10月發現於印度，WHO 指出現在已至少在92個國家被發現，Delta變異株於全球分布狀況：大洋洲47%、亞洲33％、歐洲21％、北美洲18％、南美洲8％。

Ｑ：Delta變異株傳播速率快嗎？

Ａ：Delta變異株的棘蛋白有5處變異，其中L452R、E484Q、P681R三處變異點利於病毒產生逃避人類免疫系統能力，增加病毒與宿主細胞結合，使病毒傳播速率變快。Delta變異株比英國 變異株增加60％傳播速率，增加64％家戶傳播率以及住院率。

Ｑ：感染Delta變異株會容易致死嗎？

Ａ：致死率仍待研究。不過新加坡國家資料庫顯示，各種變異株導致使用氧氣、ICU、死亡綜合判斷，Alpha數值為1.88、Beta1.69、Delta4.9，顯示染疫後導致重症機率恐相對高。

Ｑ：接種疫苗 可以對抗Delta變異株嗎？

Ａ：接種完疫苗仍會感染。但面對Delta變異株，僅接種第一劑的保護力將大幅下降，僅接種一劑AZ疫苗，對抗英國變異株有51.4％保護力、對抗Delta株的保護力僅剩下32.9％，施打完二劑疫苗者，對抗英國變異株或是Delta株的保護力相當。

資料來源／台大公衛科學防疫直播、指揮中心、WHO、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如