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Delta入侵 雪梨封城2周 紐澳旅遊泡泡暫停

編譯中心／綜合26日電
澳洲Delta變種病毒病例激增，雪梨及周邊地區26日傍晚6時起封城兩周，非必要理由民眾不得出門。（Getty Images）
澳洲Delta變種病毒病例激增，雪梨及周邊地區26日傍晚6時起封城兩周，非必要理由民眾不得出門。（Getty Images）

澳洲Delta變種病毒病例激增，疫情再度拉警報，新南威爾斯省宣布，最大城雪梨及周邊地區26日傍晚6時起封城兩周，非必要理由民眾不得出門。而紐西蘭政府同日宣布，由於澳洲多地爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，紐澳之間的免隔離「入境泡泡」將暫停3天。

世界衛生組織秘書長譚德塞25日表示，最先在印度發現的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒Delta是「目前已知傳染力最強的變種病毒」，並警告現已在至少85國蔓延。

澳洲累計已有82件Delta變種病毒病例，雪梨市區、中央海岸、藍山及沃隆岡等周邊「大雪梨地區」皆列入封城範圍，約500多萬人受影響。除了民生採買、看病、運動及無法遠距的課程和工作，民眾皆須留在家中，直到下月9日。大雪梨之外的新南威爾斯省地區亦須遵守防疫措施，限制公共場所聚會人數，室內應配戴口罩。

在已開發國家中，澳洲防疫成果可說是前段班。全球疫情爆發迄今，澳洲累計確診病例3萬出頭，病故910例，近期幾波小規模疫情也控制得宜，仰賴政府迅速關閉邊境、維持社交距離及民眾的高度配合。澳洲衛生部副醫療長基德指出，28%的16歲以上民眾已接種第一劑新冠疫苗。健康或職業被列為高風險族群的民眾，澳洲政府提供免費疫苗接種，40至59歲施打輝瑞，60歲以上施打AZ。

另據路透報導，印尼疫情也因Delta肆虐確診個案飈升，疫情嚴重地區的醫院入住率逾75%，其中西爪哇更是九成醫院入住率超過100%，24日新增確診病例超過2萬，創下新高。印尼醫學協會正研究讓醫護人員再注射多一劑非科興的新冠疫苗，以提升免疫力。科興則強調，疫苗有效預防重症和死亡。

Delta猖獗 孟加拉下周封城

此外，中央社引述法新社報導，孟加拉當局宣布，由於新冠病毒Delta變異株病例「危險而令人擔憂」地激增，28日將再度實施嚴格的封城措施，所有政府與私人機構都將關閉1周，僅允許醫療相關的運送活動。孟加拉當局指出，鄰近印度邊界的地區疫情十分嚴重，庫納（Khulna）和拉夏希（Rajshahi）2城市的醫院已不堪負荷。

印尼Delta變種病毒株感染個案湧現，26日有大批峇里島登巴薩群眾輪候接種新冠疫...
印尼Delta變種病毒株感染個案湧現，26日有大批峇里島登巴薩群眾輪候接種新冠疫苗，警員在場維持秩序。（路透）

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