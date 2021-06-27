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防Delta+擴散 印度關商場戲院

編譯中心／綜合26日電

印度近日出現由高傳播力的新冠變種病毒「Delta」演變而成另一變種病毒株「Delta+」，恐引發新一波疫情。該國最富裕的馬哈拉施特拉邦已出現至少20起Delta+確診病例，當局25日下令關閉商場和戲院控疫。此外，中、美、英、日、俄等至少11國，也發現共約200起Delta+病例。

印度新冠確診個案本已從5月初高峰回落，馬哈拉施特拉邦一名高官表示，當地每日確診個案原在減少，但一周前部分地區的病例回升。他說：「我們不知道與4月放寬控疫措施抑或新變種有關，但令人擔憂。」該邦人口近1.3億，僅3000萬人接種了第一劑新冠疫苗

據悉，印度2月開始出現Delta+病毒，該國聯邦衛生部25日表示，全國有48起Delta+確診，其中馬哈拉施特拉邦20起，泰米爾那都邦9起、中央邦7起，當局敦促三邦提高警覺。至今有一起未接種疫苗患者因感染Delta+死亡報告。

Delta+比Delta多了一個基因變異「K417N」，會影響刺突蛋白，使病毒較易附於受感染細胞。不過，印度全國疾病控制中心主任辛格（Sujeet Kumar Singh）表示，暫未有證據顯示它比Delta危險，兩者的傳染潛力相若。

印度 變種病毒 疫苗

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