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Delta變種病毒入侵 澳洲雪梨封城2周防疫

編譯周辰陽／即時報導
新冠病毒Delta變異株襲向南半球，澳洲第一大城雪梨全境、中央海岸、藍山與臥龍崗地區26日晚間6時起封城2周，以防Delta變異株進一步擴散。路透/AAP
新冠病毒Delta變異株襲向南半球，澳洲第一大城雪梨全境、中央海岸、藍山與臥龍崗地區26日晚間6時起封城2周，以防Delta變異株進一步擴散。路透/AAP

新冠病毒Delta變異株襲向南半球，澳洲第一大城雪梨全境、中央海岸、藍山與臥龍崗地區26日晚間6時進入為期2周的封城防疫，新南威爾斯省的其他地區也將實施新的限制措施，以防Delta變異株進一步擴散。

BBC與路透報導，當局正努力控制高傳染性的Delta變異株快速蔓延所導致的疫情爆發，雪梨近日更已新增超過80個確診案例，中部與東部郊區的超過1百萬居民25日就開始封城。

然而，案例與暴露地點增加太快，新省政府決定將限制範圍擴大到整個雪梨市與部分周邊區域，時間也從1周拉長到2周，直到7月9日為止。新省衛生廳長哈薩德（Brad Hazzard）形容Delta變異株是「非常強大的敵人」，指「無論我們目前正採取什麼樣的防衛措施，病毒似乎都知道如何反擊」。

新省省長貝利吉克連（Gladys Berejiklian）指出，「當你有一個像Delta病毒的傳染性變異株，3天封城不管用」，同時警告民眾需要確實做好準備，迎接確診案例可能在未來幾天大幅上升。

據報在封城抗疫期間，雪梨等地居民僅可因必要工作、醫療照護、教育或購物而離家。新省其他地方的公共場所聚會將會受限，室內強制佩戴口罩。

封城 澳洲 疫情

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