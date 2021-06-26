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台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

歐洲第一國 冰島解除所有防疫限制

編譯中心／綜合25日電

Delta變異株肆虐，斐濟首度承認社區傳播普遍；俄羅斯莫斯科新增98起死亡病例創單日新高；以色列恢復室內戴口罩規定；澳洲雪梨市中心和郊區封鎖一周。

不過也有好消息傳出，冰島衛生部宣布，26日起解除所有防疫限制，民眾可以不用戴口罩保持社交距離。冰島是第一個解除所有防疫限制的歐洲國家。

冰島政府表示，87%國民已接種第一劑新冠疫苗，近兩周感染率為每10萬人中約1.6人。冰島人口約36萬8000人，根據約翰霍普金斯大學統計，冰島累計確診6555人，病故29人。

路透報導，英國下月將宣布，允許完整接種疫苗的民眾前往政府所設的「綠名單」國家旅遊，返回英國免隔離。英國政府希望藉此振興因疫情受到衝擊的觀光業。不過英國已超過80%的成人接種到COVID-19疫苗，但單日新增確診卻回溫，原因出在年輕人多未施打及Delta變異株肆虐。

英國交通大臣夏普斯說：「歸功於成功的疫苗接種計畫，我們決定夏季稍晚開放完整接種疫苗的民眾，前往橙黃色名單國家旅遊返英免隔離。我們下月會公布更多細節。」

英國政府根據各國疫情，公布一系列旅遊國家和地區分類名單，以綠色、橙黃色和和紅色分成三組。

BBC報導，英國民眾前往綠名單國家旅遊，啟程返英前須持陰性證明，並預定返英2天後的檢測。從綠名單國家返英基本上無須隔離，但若返國2天後的檢測結果是陽性，就要隔離。英國將自6月30日起將馬爾他、西班牙巴利阿里群島和葡萄牙馬德拉島列入綠名單。

英國民眾前往橙黃色名單國家旅遊返英，也要在啟程返國前持陰性證明，預定返英2天和8天後的2次檢測，且返英後要隔離10天。

前往紅名單旅遊返英的民眾，必須是英國或愛爾蘭國民、及英國居民才能進入英國，啟程返國前也要持陰性證明，返國後須在政府指定酒店隔離10天。目前印度、巴基斯坦、土耳其、巴西和南非等數十個國家被列入紅名單

此外，日本東京都25日新增確診562例，連續6天比前一周的同一天增加，且是連3天比前一周同天增加100例以上。專家指出，東京的疫情有復燃跡象。距離東京奧運開幕不到一個月，新冠肺炎疫情會否因此擴大的陰霾仍持續籠罩，就連日本德仁天皇也擔心此事，負責皇室事務的宮內廳長官西村泰彥透露出這項憂慮。但首相菅義偉25日向媒體表示「我認為這是闡述了西村本人的看法」。奧運相丸川珠代也在當天的記者會上表達了同樣的認識，強調將致力於採取防疫措施。

英國 東京奧運 疫苗

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