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德國憂Delta病毒肆虐 和這兩國限制往來和隔離

中新社／柏林6月25日電　
德國餐館已重啟，衛生部提醒公眾在室內堅持佩戴口罩，完成第二針疫苗接種。（路透）
德國餐館已重啟，衛生部提醒公眾在室內堅持佩戴口罩，完成第二針疫苗接種。（路透）

德國衛生部長施潘和疾控機構負責人威勒25日表示，預計該國疫情將由於Delta病毒株等因素出現反彈。施潘提醒公眾在室內堅持佩戴口罩，完成第二針疫苗接種。

Delta毒株首先發現於印度，目前已經在包括英國和葡萄牙在內的多個歐洲國家快速傳播。德國疾控機構25日宣布，鑒於Delta毒株肆虐，決定從29日起將葡萄牙和俄羅斯加入「新冠變異病毒地區」列表，限制德國與兩國之間的航空往來，並對兩國入境者實施嚴格的隔離措施。

施潘和威勒當天在柏林舉行的每周例行新冠疫情記者會上作出這一表示。威勒表示，Delta變異毒株的傳染性更高，其具有更快的傳播速度，尤其是在未接種人群中。

「因此我們必須為新增確診感染新冠病毒人數未來預計會再度反彈而做好準備。」德國官方用於監測疫情嚴重程度的「平均每十萬人七日累計新增確診數」目前已降至6.2，為近一年來低位。

威勒表示，人們採取了負責任的態度配合防疫是抗疫見效的原因。他和施潘均呼籲人們共同維護當前疫情趨緩的局面。施潘則表示，從目前的疫苗交付情況來看，預計到今年七月底前，德國全體成年人都能獲得接種第一劑疫苗的機會；到八月底前，全體12-18歲的未成年人也將獲得這一機會。

德國疾控機構公布的數據顯示，25日德國新增確診人數和新增死亡人數分別為774人、62人。德國「時代在線」實時數據顯示，截至當地時間25日18時，德國累計確診373萬3416人、死亡9萬1282人。截至當天，德國已接種7050萬劑次疫苗，2838萬3081人實現完全接種，占總人口34.1 %。

德國 疫情 疫苗

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