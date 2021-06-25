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巴西疫情竄燒 日均死亡逾2000人 再冠全球

編譯中心╱綜合24日電

巴西面臨第3波新冠病毒大流行， 從20日至今，每天平均染疫死亡人數逾2000人，超越印度，第3度成為全球日均死亡人數最多的國家。

這新冠疫情大流行以來，巴西第三次在此一排名居冠，前兩次各持續近2個月，包括2020年6月初至7月底，以及2021年3月初至4月底。

巴西在6月20日起至今重新領先，平均每天2051人染疫死亡；20日當天印度有1753人染疫死亡，不到5月底最高紀錄每天4190人死亡的一半。

根據英國牛津大學編製的排名，若以每百萬人染疫死亡人數，巴西排在第7位，落後於巴拉圭、蘇利南、塞席爾、哥倫比亞、阿根廷和烏拉圭。

巴西目前是各類比較中死亡率最高的10國之一，且最近幾周情況越來越糟，許多州的加護病房爆滿，排隊等候床位的人數不斷增加，且大多數這些地方的死亡人數都有所增加，特別是60歲以下的人。

巴西日均染疫死亡人數在4月創下最高紀錄3068人後，開始呈下降趨勢，最後一次平均每天死亡超過2000人是在5月初，並持續到6月第一周，之後新冠病毒大流行又重新惡化。

目前巴西有超過50萬人死於新冠病毒，僅次於美國的60多萬人。但神經科學家尼柯萊利斯（Miguel Nicolelis）預測，巴西在未來60天內的死亡人數可能會超過美國，2022年可能破100萬人大關。因為美國已經能夠控制新冠病毒大流行，並擴大疫苗接種。

巴西克魯茲基金會（Fiocruz ）指出，南半球的巴西時序入冬，呼吸道疾病大增，可能令疫情惡化，因為更多人待在封閉空間，且氣候條件有利於病毒傳播。

基金會指出，自去年疫情大流行以來，巴西醫療系統長期處於超負荷狀態，一旦需求再增加，將無法應對。

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