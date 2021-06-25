東奧倒數 5國6選手染疫 第5波疫情恐東奧期間來襲

東京疫情現反彈，專家憂心第五波恐在東奧期間來襲。圖為反東奧7月開幕的民眾聚集在東京都政府大樓周圍抗議。 (美聯社)

東京奧運 開幕倒數，參加東京奧運入境日本 的外國選手及相關人士當中，驗出「五國六選手」確診，其中兩人是來自東非烏干達的選手團。隨著東京都新增染疫人數倍增，日本專家憂心，「第五波」疫情 恐在東奧期間來襲，且傳染性較強的印度變種病毒（Delta），未來將占日本病例中的七成。

日本每日新聞報導，為了參加東奧入境日本的外國選手或相關人士當中，今年2月有一名法國人、4月有一名埃及人、5月有一名斯里蘭卡人、6月有一名迦納人及2名烏干達人確診新冠病毒。這六人多是入境日本後在機場檢疫時發現確診，但斯里蘭卡人及烏干達人都是在入境日本第5天才檢測出確診。

日本共同社報導，接種了兩劑AZ疫苗的烏干達運動員代表團，日前在日本機場檢疫中查出一人PCR呈陽性後，目前已進入大阪泉佐野市內酒店開始集訓。然而，每天都必須接受PCR檢測的代表團最近又有一人的PCR檢測呈陽性，讓該團的確診人數升至兩人。

報導說，今年1月1日至6月13日入境日本的東奧選手共有2925人，其中2213人（逾七成）希望免除隔離，入境日本後立刻進行賽前集訓或參與選拔賽、東奧開賽的籌備工作。到東京奧運暨帕運結束之前，預估入境日本的人數約7萬人左右。

隨著東京奧運進入倒數，東京疫情卻開始有反彈趨勢，僅上周的新增感染人數就增加了1.08倍，23日的新增感染人數也在時隔1個月後，再次突破600人。日本厚生勞動省新冠對策顧問脇田隆字指出，疫情反彈的趨勢與傳染性較強的印度變種病毒（Delta）有關，若感染人數因此持續劇增的話，可能會造成醫療能量吃緊。

京都大學流行病學教授西浦博也表示，據估算，若印度變種病毒（Delta）持續在日本境內擴散，那在7月12日「防止疫情蔓延重點措施」截止後，這個傳染力極強的病毒株將占日本病例的50%，到7月23日東京奧運會開幕時，日本將有70%的病例都來自於印度變種病毒（Delta），而這個數字將在8月中達到90%。

日本時事通信社報導，日本東京在疫情爆發的一年多來，共被發布三次「緊急事態宣言」，但每次一解除緊急事態，疫情又立即升溫。日媒擔心，如果這次也不例外，預料「第五波」疫情恐在東奧期間來襲。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官加藤勝信今天談到東京都2019冠狀病毒疾病疫情狀況時說，政府會抱持高度警戒關注，「如有必要，將採取包括強化防疫對策等機動因應」。

部分民間團體對在疫情尚未平息就要舉行東奧，仍感到相當不信任與不安，23日已前往東京都廳附近遊行抗議，要求取消舉辦東奧。