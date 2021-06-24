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澳洲遊客疑染疫入境 紐西蘭首都擬「全面封鎖」

編譯中心／綜合23日電
最新消息指出，由於一名遊客返回澳洲後經新冠病毒檢測呈陽性反應，紐西蘭正在追蹤該遊客先前在該國境內的活動，目前不排除首都威靈頓封鎖的可能性。（美聯社）
最新消息指出，由於一名遊客返回澳洲後經新冠病毒檢測呈陽性反應，紐西蘭正在追蹤該遊客先前在該國境內的活動，目前不排除首都威靈頓封鎖的可能性。（美聯社）

最新消息指出，由於一名遊客返回澳洲後經新冠病毒檢測呈陽性反應，紐西蘭正在追蹤該遊客先前在該國境內的活動，目前不排除首都威靈頓（Wellington）封鎖的可能性。

據悉，這名遊客19日從雪梨到威靈頓度過一個周末，並參觀城市周圍的許多景點後於21日返回澳洲。目前假設他是在出發旅行前、於雪梨就已感染新冠病毒，紐西蘭衛生部表示，已經鎖定4名密切接觸者並正在隔離。

紐西蘭官員目前已發布威靈頓6個有機會接觸該遊客的地點名單，包括一家酒吧、一家藥局、一家飯店和博物館。紐西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德博士23日受訪時強調，官員們應假設這項案例是傳染性更強的變種病毒，做「最壞的打算」。

此外，上周至今，澳洲雪梨邦迪海灘地區的群聚感染已達30多人，是澳洲最新一波疫情。新南威爾斯州州長貝雷吉克利安宣布，下周將實施新防疫措施，包括立即禁止非必要旅行，適用於驗出確診病例的7個地方政府地區。當局並對社交聚會實施限制，大型活動依舊可以舉辦，但體育館人數將限制在50%。

澳洲最新的疫情與一名司機有關，這名司機載送過染疫的國際航班機組人員，他們感染的是在印度發現的Delta變異株。

澳洲 疫情 變種病毒

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