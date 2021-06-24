我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

牛津研究：接種2劑AZ疫苗 對Delta等2印度變種有效

編譯張君堯／綜合23日電
研發AZ疫苗的阿斯特捷利康公司22日引述最新研究報告指出，自家疫苗對Delta變種病毒以及另一種源自於印度的變種病毒「Kappa」皆有效。（歐新社）
研發AZ疫苗的阿斯特捷利康公司22日引述最新研究報告指出，自家疫苗對Delta變種病毒以及另一種源自於印度的變種病毒「Kappa」皆有效。（歐新社）

印度Delta變種病毒蔓延到全球92個國家，研發AZ疫苗的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）22日引述最新研究報告指出，自家疫苗對Delta病毒及另一種源自印度的變種病毒「Kappa」皆有效。這份報告由牛津大學團隊所研究，證實只要完整接種兩劑AZ疫苗，對Delta變種病毒的保護水準將相當於對英國Alpha變種病毒的保護力。

路透報導，印度變異株B.1.617分為2支，分別是屬於「高關注變異株」的B.1.617.2、稱為「Delta」，另一支是「須留意變異株」的B.1.617.1、稱為「Kappa」。根據牛津大學在國際期刊「細胞」（Cell）上發表的研究指出，AZ疫苗可提供對「Delta」及「Kappa」2種變種病毒的保護力。

牛津研究團隊以康復者血清和接種疫苗者血清進行比對，結果顯示，AZ疫苗對Delta及Kappa的中和反應相當於對Alpha（英國變種）、Gamma（巴西變種）產生的中和反應。分析結果顯示，完整接種兩劑AZ疫苗對Delta變種病毒有效，達到的保護力水準和對於Alpha變種病毒的保護力相似。

阿斯特捷利康公司表示，來自於印度的變種病毒是目前印度疫情爆發的關鍵，近期已被世界衛生組織（WHO）歸類為值得關注的變種病毒株，因此上述的研究成果，代表在Delta及Kappa的染病案例逐漸增加之際，AZ疫苗可對控制疫情產生重大影響。

變種病毒 疫苗 印度

上一則

澳洲遊客疑染疫入境 紐西蘭首都擬「全面封鎖」

下一則

歐洲8月底恐確診9成是Delta 傳染力更強Delta＋傳英美

延伸閱讀

Delta現蹤85國 占美20%病例 佛奇：年輕族群恐快速傳開

Delta現蹤85國 占美20%病例 佛奇：年輕族群恐快速傳開
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
民進黨批國民黨以民調抹黑疫苗 綠:政治疫情比肺炎嚴重

民進黨批國民黨以民調抹黑疫苗 綠:政治疫情比肺炎嚴重
台灣慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

台灣慈濟也出手 今送件申請採購500萬劑BNT原廠疫苗

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追