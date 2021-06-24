牛津研究：接種2劑AZ疫苗 對Delta等2印度變種有效

研發AZ疫苗的阿斯特捷利康公司22日引述最新研究報告指出，自家疫苗對Delta變種病毒以及另一種源自於印度的變種病毒「Kappa」皆有效。（歐新社）

印度 Delta變種病毒 蔓延到全球92個國家，研發AZ疫苗 的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）22日引述最新研究報告指出，自家疫苗對Delta病毒及另一種源自印度的變種病毒「Kappa」皆有效。這份報告由牛津大學團隊所研究，證實只要完整接種兩劑AZ疫苗，對Delta變種病毒的保護水準將相當於對英國Alpha變種病毒的保護力。

路透報導，印度變異株B.1.617分為2支，分別是屬於「高關注變異株」的B.1.617.2、稱為「Delta」，另一支是「須留意變異株」的B.1.617.1、稱為「Kappa」。根據牛津大學在國際期刊「細胞」（Cell）上發表的研究指出，AZ疫苗可提供對「Delta」及「Kappa」2種變種病毒的保護力。

牛津研究團隊以康復者血清和接種疫苗者血清進行比對，結果顯示，AZ疫苗對Delta及Kappa的中和反應相當於對Alpha（英國變種）、Gamma（巴西變種）產生的中和反應。分析結果顯示，完整接種兩劑AZ疫苗對Delta變種病毒有效，達到的保護力水準和對於Alpha變種病毒的保護力相似。

阿斯特捷利康公司表示，來自於印度的變種病毒是目前印度疫情爆發的關鍵，近期已被世界衛生組織（WHO）歸類為值得關注的變種病毒株，因此上述的研究成果，代表在Delta及Kappa的染病案例逐漸增加之際，AZ疫苗可對控制疫情產生重大影響。