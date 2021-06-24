歐洲8月底恐確診9成是Delta 傳染力更強Delta＋傳英美

歐盟疾管局呼籲歐洲各國加快接種進度，圖為比利時布魯塞爾一處疫苗接種中心。（新華社）

歐盟疾病預防暨管制中心（ECDC）23日說，預計到8月底，歐盟的Delta變種病毒 感染病例恐占總病例數的90%。此外，印度 驚現Delta變種病毒的變異株「Delta+」，傳播性更強，境內已發現40病例，且蔓延至英國、美國等10國。

ECDC在一份威脅評估報告中指出，Delta變種病毒比其他變種病毒更具傳染性，初步數據顯示它能感染僅接種過一劑新冠疫苗 的人，很可能在夏季廣泛傳播，尤其在年輕族群當中傳播。

在英國，新增確診不斷上升，大多數感染Delta變種，不過死亡人數保持穩定，可見疫苗降低重症的效力。在法國及義大利，每日新增感染數字已降至每日1000例，Delta變種在兩國的流行率低於5%，但最近幾周至少增加了一倍；專家預料在未來數個月，Delta變種會逐漸在兩國擴散，恐占新增確診的絕大部分。

不過中心說，完成接種疫苗可獲得對Delta變種病毒的高保護力，因此加速疫苗接種相當重要。據ECDC估計，歐盟迄今還有三成左右的80歲以上長者，以及約四成的60歲以上民眾尚未完成接種疫苗。

另據印媒報導，當地政府23日宣布，境內出現超過40例「Delta+」（Delta Plus）變種病毒確診案例，至少遍布3省。印度衛生部指出，「Delta+」從Delta突變而來，具有傳播性更強、和肺部細胞受體結合能力更強、可能降低單株抗體反應能力等3大特性。除了印度，目前包括美國、英國、葡萄牙、瑞士、日本、波蘭、尼泊爾、中國、俄羅斯等9國都已經偵測到「Delta+」病毒。

目前，印度已經在4個邦發現約40例感染「Delta+」的病例，專家也提出警告，印度人如果太放鬆，又跑去恆河邊沐浴群聚，很快就會有第三波疫情。

此外，一些衛生專家擔憂，「Delta+」或許有能力逃避因為感染或打疫苗所產生的抗體。

變種發威 南韓單日增600例

南韓23日單日確診新增645例，較前一天增加200多例，也是時隔13天再次回到600多例，社區感染及境外移入都有明顯增加。當局示警，變種病毒傳播力強，須加快疫苗接種。南韓首次出現Delta病毒感染者移入案例後，感染者在短短2個月內就增加28.4倍，不可輕忽。

疫情恐爆 以色列新增125例

以色列22日以色列昨天通報新增125例，是4月以來單日最多。新任總理班奈特警告，近期確診病例增多，恐有「新疫情爆發」，可能是海外返國民眾帶回Delta變種病毒導致。

班奈特在班古里昂機場宣布政府將擴大採檢設施時表示：「我們的目標是終結病毒，在星星之火時就澆水撲滅。」他也呼籲若無必要別出國。現階段以色列大致仍禁止非國民入境。