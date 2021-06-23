G7峰會導致群聚傳播？英國舉辦地確診率激增、疫情惡化

今年G7峰會在英國康瓦爾郡濱海度假勝地舉行，該地近期的新冠確診案例攀升，疑似出現群聚傳播。圖為峰會期間抗議群眾在海邊聚集。美聯社

今年G7 峰會在英國 康瓦爾郡（Cornwall）召開，不過該地近期的新冠確診案例正逐漸攀升，據《衛報》報導，康瓦爾和錫利群島（Isles of Scilly）近7天的確診率已從6月初的每10萬人4.9例飆升至16日的每10萬人130.6例，感染率的增幅相當驚人。

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人21日則出面，表示雖然G7峰會的舉辦讓大量記者、警察和支持人員湧入當地，但這與新冠病毒感染率上升並無任何直接因果關係，強調「我們相信這並不會向當地居民傳播病毒，所有與會者都接受了檢測 ，參與G7峰會的每個人在工作期間也都接受了檢測」。

對此，一些健康專家表示，康瓦爾病例激增的原因是學生感染以及放學期間年輕人之間的接觸增加，這項假設是根據這波疫情主要是15至24歲的年輕人染疫。不過前自由民主黨議員、現任康瓦爾議員喬治（Andrew George）透過英國媒體向政府呼籲「需要公布G7峰會的風險評估」。

喬治指出「G7峰會與新冠確診風波之間的相關性是不可否認的，它應該促使公共機構至少對兩者之間的聯繫保持開放態度」，最後更強調「那些負責G7峰會疫情案件管理和評估的人，應該為他們的決定和行動負責」。