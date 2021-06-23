我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56%成人 完全接種疫苗

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

G7峰會導致群聚傳播？英國舉辦地確診率激增、疫情惡化

編譯張君堯／即時報導
今年G7峰會在英國康瓦爾郡濱海度假勝地舉行，該地近期的新冠確診案例攀升，疑似出現群聚傳播。圖為峰會期間抗議群眾在海邊聚集。美聯社
今年G7峰會在英國康瓦爾郡濱海度假勝地舉行，該地近期的新冠確診案例攀升，疑似出現群聚傳播。圖為峰會期間抗議群眾在海邊聚集。美聯社

今年G7峰會在英國康瓦爾郡（Cornwall）召開，不過該地近期的新冠確診案例正逐漸攀升，據《衛報》報導，康瓦爾和錫利群島（Isles of Scilly）近7天的確診率已從6月初的每10萬人4.9例飆升至16日的每10萬人130.6例，感染率的增幅相當驚人。

英國首相強生（Boris Johnson）的發言人21日則出面，表示雖然G7峰會的舉辦讓大量記者、警察和支持人員湧入當地，但這與新冠病毒感染率上升並無任何直接因果關係，強調「我們相信這並不會向當地居民傳播病毒，所有與會者都接受了檢測，參與G7峰會的每個人在工作期間也都接受了檢測」。

對此，一些健康專家表示，康瓦爾病例激增的原因是學生感染以及放學期間年輕人之間的接觸增加，這項假設是根據這波疫情主要是15至24歲的年輕人染疫。不過前自由民主黨議員、現任康瓦爾議員喬治（Andrew George）透過英國媒體向政府呼籲「需要公布G7峰會的風險評估」。

喬治指出「G7峰會與新冠確診風波之間的相關性是不可否認的，它應該促使公共機構至少對兩者之間的聯繫保持開放態度」，最後更強調「那些負責G7峰會疫情案件管理和評估的人，應該為他們的決定和行動負責」。

G7 英國 檢測

上一則

不樂觀 世衛特使估：變種病毒將持續出現 有些很棘手

延伸閱讀

英國警車也迎來全新電動車成員 又是Tesla Model 3

英國警車也迎來全新電動車成員 又是Tesla Model 3
NBA／空中接力灌籃逆轉 太陽1分氣走快艇

NBA／空中接力灌籃逆轉 太陽1分氣走快艇
英國今將就加入CPTPP展開協商

英國今將就加入CPTPP展開協商
NBA╱專破詛咒 泰隆魯的誤解與迷思

NBA╱專破詛咒 泰隆魯的誤解與迷思

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽

女主播疑「沒穿內褲」畫面瘋傳 她笑回：重播率勝足球賽