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紐西蘭防疫破功？澳遊客疑染疫入境 恐致「全城封鎖」

編譯張君堯／即時報導
最新消息指出，由於一名遊客返回澳洲後經新冠病毒檢測呈陽性反應，紐西蘭正在追蹤該遊客先前在該國境內的活動，目前不排除首都威靈頓封鎖的可能性。(美聯社)
最新消息指出，由於一名遊客返回澳洲後經新冠病毒檢測呈陽性反應，紐西蘭正在追蹤該遊客先前在該國境內的活動，目前不排除首都威靈頓封鎖的可能性。(美聯社)

最新消息指出，由於一名遊客返回澳洲後經新冠病毒檢測呈陽性反應，紐西蘭正在追蹤該遊客先前在該國境內的活動，目前不排除首都威靈頓（Wellington）封鎖的可能性。

據悉，這名遊客19日從雪梨（Sydney）到威靈頓度過一個周末，並參觀城市周圍的許多景點後於21日返回澳洲，包括熱門旅遊景點「Te Papa國家博物館」。目前推測階段假設他是在出發旅行前、於雪梨就已感染新冠病毒。紐西蘭衛生部表示，已經鎖定4名密切接觸者並正在隔離。

紐西蘭官員目前已發布威靈頓6個有機會接觸該遊客地點的初步名單，在所列時間訪問過這些地點的人被告知要接受檢測並自我隔離，到目前為止這則名單包括一家酒吧、一家藥局、一家飯店和博物館。若確實出現社區感染案例，官方或將採取其他措施、包括強制戴口罩和限制公眾集會，官員們也不排除封鎖該市。

紐西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德博士（Ashley Bloomfield）23日在接受紐西蘭廣播電台採訪時強調目前的狀況「一切都擺在檯面上」，還表示現在這個階段、官員們應假設這項案例是傳染性更強的變種病毒，做「最壞的打算」。

紐西蘭衛生部目前要求威靈頓民眾「保持警惕並堅持基本原則」，強調「若身體不適、請留在家中並建議進行相關檢測，定期洗手、咳嗽和打噴嚏時用手肘遮擋，在所有公共交通工具上則應戴口罩或面罩，並持續追蹤去過的地方」。

檢測 澳洲 口罩

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