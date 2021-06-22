力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

每日郵報22日率先披露，由聯合國支持的「刺胳針 新冠委員會」（The Lancet COVID-19 Commission）日前更新網頁時，標明世界衛生組織（WHO）新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克（Peter Daszak）已「迴避」（Recused）該委員會從事的疫源工作。

「刺胳針新冠委員會」沒有進一步披露達斯札克迴避疫源工作的原因。

英國籍的達斯札克是美國 非營利組織「生態健康聯盟」（EcoHealth Alliance, EHA）主席，向來強力駁斥新冠病毒可能從實驗室外洩的推論。但根據報導，EHA跟被控是新冠疫情起源地的中國武漢病毒研究所 合作多年，也曾資助研究蝙蝠身上的冠狀病毒與感染人類途徑。

此外，《浮華世界》6月初一篇文章披露，達斯札克曾協助組織另外27位頂尖科學家於2020年2月在《刺胳針》發布聯合聲明，譴責「新冠病毒沒有自然起源的陰謀論」。儘管該聲明最初稱簽署者「沒有競爭性利益」（"no competing interests"），但《刺胳針》日前宣布邀請他們「重新評估」時，就附上受到部分讀者質疑的達斯札克自清聲明。