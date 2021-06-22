東奧開放觀賽 限萬人入場 若疫情升溫改閉門舉行

東京奧運主會場「新國立競技場」。（Getty Images）

日本東京奧運 將於7月23日開幕，國際奧會與日本政府等單位21日舉行東奧五方會談，決定開放國內觀眾入場觀賽，人數上限一萬人，若新冠疫情再度升溫，將視情形改採無觀眾閉門賽事。

21日下午東京奧運暨帕運組織委員會、日本政府、東京都政府、國際奧林匹克委員會與國際帕拉林匹克委員會舉行線上五方會談，正式決定東京奧運開放現場觀眾，原則上人數上限為會場容納人數的百分之五十，最多一萬人。若有比賽場地已售出的東奧門票超過觀眾人數上限，將再次抽籤。

東奧組委會等五方今年3月拍板定案，不開放海外觀眾入場觀賽。

東京都等地「緊急事態宣言」20日結束，21日起轉為實施防疫 強度較弱的「防止蔓延等重點措施」，預計7月11日完全解除防疫限制。依據五方會談會後共同聲明，若7月12日後仍繼續實施重點措施或升級為緊急事態宣言，將依實施的防疫措施決定是否改採無觀眾閉門賽事。

東京奧運主會場「新國立競技場」。（歐新社）

聲明並表示，為確保舉辦安心安全的奧運，觀眾在會場內必須戴口罩，不得大聲歡呼，須從住處直接到會場，離場後直接回家等。

日本政府防疫對策分科委員會會長（日本政府防疫首席顧問）尾身茂，上周向日本政府與東奧組委會建議，東京奧運應採無觀眾比賽，以降低染疫風險。

偏好讓東奧觀眾進場的日本首相菅義偉，21日稍早在東京視察一處新冠疫苗接種站時說，若奧運期間疫情惡化，以致必須再度實施緊急事態宣言，他不排除在無觀眾情況下舉行奧運。他說，有「認真考慮」尾身茂的建議，但未採納。

東奧組委會事務總長武藤敏郎說，由於訂定觀眾人數上限，原先預期的900億日圓（約8.15億美元）售票營收，可能將減少一半以上。

日本共同社21日公布的最新民調顯示，超過八成六受訪民眾憂心東奧可能導致疫情再度擴大，約三成受訪者認為應取消東奧。