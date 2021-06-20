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以色列捐百萬劑疫苗 巴勒斯坦拒收：根本快過期

編譯中心／綜合19日電
在約旦河西岸的納布盧斯，18日有巴勒斯坦人向以色列警察和軍人擲石頭，抗議以色列拓展猶太殖民區。（新華社）
在約旦河西岸的納布盧斯，18日有巴勒斯坦人向以色列警察和軍人擲石頭，抗議以色列拓展猶太殖民區。（新華社）

近期關係又陷入緊張的以色列與巴勒斯坦，再因新冠疫苗鬧出風波。巴勒斯坦自治政府18日指出，已取消以色列將提供至少100萬劑輝瑞疫苗的協議，理由是這些疫苗已快過期。

以色列新政府稍早表示，將會轉移即將過期的疫苗給巴勒斯坦，但巴勒斯坦要在9月或10月訂的疫苗到貨時補回同樣數量的疫苗，目前應該有140萬劑可以交換。雙方原本在達成疫苗交換協議時，巴勒斯坦官員在社群媒體上就遭到嚴厲批評，許多民眾痛批他們接受品質欠佳的疫苗，懷疑疫苗可能沒效。

對此，巴勒斯坦自治政府發言人梅賀姆18日在與衛生部長舉行聯合記者會時說，「在衛生部的技術團隊檢查了今晚從以色列接收的第一批輝瑞疫苗後，很明顯的有9萬劑疫苗不符合協議中所要求的規格」，因此，總理阿什塔耶（Mohammad Shtayyeh）指示衛生部長取消與以色列有關疫苗交換的協議，並將今天收到的疫苗歸還以國。

以色列在約55%人口都接種疫苗後，已完全解封，不過遭到外界批評吝於分享，在其佔領的西岸及加薩走廊地區有450萬巴勒斯坦人，卻沒有疫苗可打。

人權組織表示，以色列有義務向巴勒斯坦人提供疫苗。以色列則否認有此義務，指出雙方在1990年代達成臨時和平協議。之後以色列國家妥協，卻再度引發衝突，甚至連以色列人權醫師協會也在推特批評以巴疫苗共享協議，「真的很懷疑巴勒斯坦人能用到那些全部疫苗，因為都已經快過期了」。

疫苗 以色列 輝瑞

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