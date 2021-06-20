印尼Delta變種病例飆35倍 連3天確診上萬例

印尼雅加達社區衛生中心職員為運載新冠肺炎患者的巴士司機穿戴防護服。（美聯社）

印尼受最先在印度發現的Delta變種病毒 影響，新冠疫情 持續升溫。當地醫生指出，愈來愈多患者為年輕人，症狀也比較上一波疫情嚴重，住院人數增加導致部分地區醫療系統快崩潰。世界衛生組織呼籲政府立即採取社交限制等防疫措施，以遏制疫情擴散。

19日新增確診1萬2906例，已連續三天單日新增確診超過1.2萬例，較上月初增加一倍，衛生部指出，病例飆升與上月開齋節假期民眾大舉出遊、舉行慶典有關。過去一周，當地所做的PCR篩檢陽性率達1/3，不過實際感染人數可能更高。除了首都雅加達，古突土和邦卡蘭也是這波疫情重災區，古突土比上月底每周新增病例大增35倍，逾八成感染Delta變種。

醫生指出，本月前兩周全國已有2750人疫歿。雅加達和邦卡蘭醫院的患者持續增加，其中雅加達醫院的住院率從上周的45%增至75%；專家表示，印尼正經歷「疫情海嘯」。

柬埔寨19日新增新冠肺炎 20例死亡，創下單日死亡最高紀錄。去年疫情爆發後，柬埔寨疫情一直控制良好，直到2月末發現印度Delta變種病毒後，疫情就急速惡化，目前已有4萬2052例確診，414例死亡。

巴西疫歿破50萬 全球第2高

巴西衛生部今天通報，新增2301人確診後不治，累計病故增至50萬800例，排名全球第2高，僅次於美國。美聯社報導，巴西過去一周以來平均每天新增約2000例病歿，占全球新增病歿數五分之一，專家警告這可能是巴西新一波疫情的開始。然而，巴西總統波索納洛沒有盡力採購疫苗，近日又重提奎寧用於治療新冠肺炎的好處，但數據明確指出奎寧對新冠肺炎沒有作用。

非洲疫情惡化 烏干達全面封城

非洲近日因變種病毒肆虐病例激增，但疫苗接種率遠落後於全球平均水平。世衛緊急項目執行主任瑞安18日表示，非洲疫情「非常令人憂心」。其中，烏干達在過去三周，日增感染人數激增17倍，檢測陽性率高達17%，自18日起進入為期42天的「全面封鎖」。

商場短暫接觸染疫 雪梨令公共交通帶罩

澳洲新南威爾斯省19日新增兩例本土確診，均與Delta變種病毒有關。雪梨西田邦迪商場的感染群組累計增至6例，由於到訪該商場的患者只有短暫接觸，該省衛生部長哈澤德指出，這反映Delta傳播力強，即使只是稍為接近病毒附近範圍，也面臨感染風險。省政府18日宣布，強制雪梨民眾在公共交通工具佩戴口罩，為期5天。