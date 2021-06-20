印尼Delta變種病例飆35倍 連3天確診上萬例
印尼受最先在印度發現的Delta變種病毒影響，新冠疫情持續升溫。當地醫生指出，愈來愈多患者為年輕人，症狀也比較上一波疫情嚴重，住院人數增加導致部分地區醫療系統快崩潰。世界衛生組織呼籲政府立即採取社交限制等防疫措施，以遏制疫情擴散。
19日新增確診1萬2906例，已連續三天單日新增確診超過1.2萬例，較上月初增加一倍，衛生部指出，病例飆升與上月開齋節假期民眾大舉出遊、舉行慶典有關。過去一周，當地所做的PCR篩檢陽性率達1/3，不過實際感染人數可能更高。除了首都雅加達，古突土和邦卡蘭也是這波疫情重災區，古突土比上月底每周新增病例大增35倍，逾八成感染Delta變種。
醫生指出，本月前兩周全國已有2750人疫歿。雅加達和邦卡蘭醫院的患者持續增加，其中雅加達醫院的住院率從上周的45%增至75%；專家表示，印尼正經歷「疫情海嘯」。
柬埔寨19日新增新冠肺炎20例死亡，創下單日死亡最高紀錄。去年疫情爆發後，柬埔寨疫情一直控制良好，直到2月末發現印度Delta變種病毒後，疫情就急速惡化，目前已有4萬2052例確診，414例死亡。
巴西疫歿破50萬 全球第2高
巴西衛生部今天通報，新增2301人確診後不治，累計病故增至50萬800例，排名全球第2高，僅次於美國。美聯社報導，巴西過去一周以來平均每天新增約2000例病歿，占全球新增病歿數五分之一，專家警告這可能是巴西新一波疫情的開始。然而，巴西總統波索納洛沒有盡力採購疫苗，近日又重提奎寧用於治療新冠肺炎的好處，但數據明確指出奎寧對新冠肺炎沒有作用。
非洲疫情惡化 烏干達全面封城
非洲近日因變種病毒肆虐病例激增，但疫苗接種率遠落後於全球平均水平。世衛緊急項目執行主任瑞安18日表示，非洲疫情「非常令人憂心」。其中，烏干達在過去三周，日增感染人數激增17倍，檢測陽性率高達17%，自18日起進入為期42天的「全面封鎖」。
商場短暫接觸染疫 雪梨令公共交通帶罩
澳洲新南威爾斯省19日新增兩例本土確診，均與Delta變種病毒有關。雪梨西田邦迪商場的感染群組累計增至6例，由於到訪該商場的患者只有短暫接觸，該省衛生部長哈澤德指出，這反映Delta傳播力強，即使只是稍為接近病毒附近範圍，也面臨感染風險。省政府18日宣布，強制雪梨民眾在公共交通工具佩戴口罩，為期5天。
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