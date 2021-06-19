秘魯新變種病毒蔓延29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。（Getty Images）

印度斯坦時報報導，世界衛生組織（WHO）本周稍早宣布，他們最早在去年8月於秘魯首度發現新變種病毒 Lambda，已蔓延至全球29國，且傳播力和抗藥性恐更強。該變種病毒疫情 目前主要出現在南美洲，並集中於秘魯、阿根廷、智利及厄瓜多等國家。

WHO指出，變種病毒Lambda在秘魯蔓延，自今年4月迄今，該國確診病例約81%是Lambda變種病毒病例。新華社援引WHO官員說法，Lambda變種病毒在南美洲的疫情引發關注，被WHO納入全球「須留意變異株」中。

印尼350醫護接種疫苗仍確診

印尼官員表示，超過350名醫護在接種北京科興疫苗後仍確診，數十人住院。有人憂心疫苗面對變種病毒的效力，但分析師表示，醫護「防疫倦怠」也是問題原因之一。新加坡雖整體疫情趨穩，但近日在市場及熟食中心出現大型感染群，當局18日宣布，下週起按原訂計畫開放餐廳內用，但從每桌最多5人調整為最多2人，以防疫情擴大。

莫斯科防疫延長 西班牙戶外除罩

俄羅斯首都莫斯科18日通報，過去24小時新增9056例確診，創下疫情爆發以來新高紀錄，其中多數感染在印度發現的Delta變種病毒株，莫斯科市把本周實施的防疫限制措施延長到29日。西班牙將從26日起取消戶外戴口罩的規定。鑒於英國近期新增染疫Delta人數激增，義大利衛生部長史伯蘭沙18日宣布，義大利將針對從英國入境的旅客恢復5天隔離要求。英國昨天通報新增1萬1007例確診。

日媒爆料東奧觀擬定「以1萬人為上限」

東京奧運 預計在今年7月23日登場，日媒《讀賣新聞》援引幾名匿名官員的話報導稱，日本政府和奧運委員會正在做出「最終安排」，將東京奧運的觀眾人數限制在一萬人。據報導，如果東京奧運會期間因新冠疫情升溫而進入緊急狀態，組織者考慮在「沒有觀眾的情況下」繼續舉辦奧運會，有關觀眾進場的決定最快21日做出正式決定。

受疫情影響，國際奧委會和東京奧組委等機構，早前已確定不開放給海外觀眾入境觀賞。