我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

東京9地解除緊急事態 擬發疫苗護照

編譯中心╱綜合17日電
東京都等九地將在20日解除「緊急事態宣言」。(美聯社)
東京都等九地將在20日解除「緊急事態宣言」。(美聯社)

日本政府今天宣布，除了疫情仍未趨緩的沖繩縣，東京都等九地將如期在20日解除「緊急事態宣言」。專家表達危機感指出，東京都新增病例數仍居高不下，有可能出現超過第三波疫情的急速疫情擴大。

綜合媒體報導，這是東京都第三度被發布緊急事態，從4月25日至今歷時約兩個月；未來東奧期間若新冠疫情再度反彈，有可能四度發布緊急事態。

解除宣言的九地中，東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等七地，將從20日起轉為實施強度較低的「防止蔓延等重點措施」，預計到7月11日才會完全解除防疫限制。

日本NHK報導，首相菅義偉表示，政府接下來會全力讓包括年輕人在內有意願接種的民眾都能接種。目前日本境內疫苗接種速度已增加到平均單日超過百萬次，至今累計接種次數已逾2700萬次，就算只接種第一劑疫苗的民眾也超過2000萬人。

菅義偉說，預計到本月底，日本境內施打疫苗次數可超過4000萬次；他接獲報告指出，預計所有市町村到7月底時，都能為有意願接種的高齡者完成兩劑接種。

菅義偉說，政府將全力在防止感染及疫苗接種兩方面進行作戰，希望早日讓民眾重拾正常生活。

另據朝日新聞報導，日本政府正研擬發行已接種疫苗的「疫苗護照」，內閣官房長官加藤勝信說，擬從7月下旬起發行紙本證明，對象為有出國需求者；內容記載姓名、國籍、機票編號、疫苗接種日期等資訊。日本政府也正研擬用數位方式申請與發行疫苗護照。

共同社報導，疫苗護照的正式名稱為「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，內容記載的各項相關資訊將會同時使用日文與英文。

談到即將於7月23日開幕的東京奧運，菅義偉說，安全且安心地舉辦並在舉行期間抑制感染擴大，對防止東奧結束後感染擴大來說不可或缺。他呼籲日本民眾待在家裡利用觀看電視轉播等方式，為參賽選手們加油。

日本東京都今天新增452確診病例，較10日增加13例，且鬧區外出人潮已連續5周增加，讓專家憂慮有可能出現超過第3波疫情的急速疫情擴大，強烈呼籲，必須抑制外出人潮繼續增加，徹底採取防疫對策。

東京都至今累計病例數16萬7868例，包括2190例死亡病例；重症患者數較昨天減少5人，總數40人。

疫苗 東京奧運 日本

上一則

緬甸軍「放火燒村」 足球選手留日求庇護

下一則

美網路公司出包 釀全球航空、銀行大斷網

延伸閱讀

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降

台灣長者27猝死 接種AZ疫苗打氣驟降
國慶將至大型慶祝活動紛呈 洛縣公衛局籲快打疫苗

國慶將至大型慶祝活動紛呈 洛縣公衛局籲快打疫苗
中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗

中國國產mRNA疫苗 進入三期臨床試驗
日本埼玉網咖發生男子挾持女店員事件 與警對峙中

日本埼玉網咖發生男子挾持女店員事件 與警對峙中

熱門新聞

英國女王伊莉莎白二世13日邀請美國總統拜登到溫莎堡喝茶。(路透)

又犯忌？拜登透露英女王談話內容：她問到習近平和普亭

2021-06-13 20:14
巴拉圭因疫苗數量稀少，政府在官網上公開所有已接種者名單，好讓民眾能監督是否有權貴偷打疫苗。 歐新社

這國沒人敢偷打疫苗 因為接種者名單全都露

2021-06-12 06:58
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

2021-06-16 12:03
日產前執行長高恩2019年從日本棄保潛逃到黎巴嫩。美聯社

協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪

2021-06-14 07:41
非洲國家波扎那的鑽石公司戴比扎那（Debswana）今天表示，公司發現一枚1098克拉鑽石原石，是目前全球第3大。(Getty Images)

波札那發現1098克拉鑽石原石 全球第三大

2021-06-16 11:44
法國已達成3000萬法國人接種第一劑疫苗目標，然近日也發現新增施打人數停滯，專家擔心已出現疫苗「玻璃天花板」。(美聯社)

法國破3000萬人接種第1劑 恐出現疫苗「玻璃天花板」

2021-06-12 19:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利