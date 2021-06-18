東京9地解除緊急事態 擬發疫苗護照

東京都等九地將在20日解除「緊急事態宣言」。(美聯社)

日本 政府今天宣布，除了疫情仍未趨緩的沖繩縣，東京都等九地將如期在20日解除「緊急事態宣言」。專家表達危機感指出，東京都新增病例數仍居高不下，有可能出現超過第三波疫情的急速疫情擴大。

綜合媒體報導，這是東京都第三度被發布緊急事態，從4月25日至今歷時約兩個月；未來東奧期間若新冠疫情再度反彈，有可能四度發布緊急事態。

解除宣言的九地中，東京都、北海道、愛知縣、大阪府、兵庫縣、京都府及福岡縣等七地，將從20日起轉為實施強度較低的「防止蔓延等重點措施」，預計到7月11日才會完全解除防疫限制。

日本NHK報導，首相菅義偉表示，政府接下來會全力讓包括年輕人在內有意願接種的民眾都能接種。目前日本境內疫苗 接種速度已增加到平均單日超過百萬次，至今累計接種次數已逾2700萬次，就算只接種第一劑疫苗的民眾也超過2000萬人。

菅義偉說，預計到本月底，日本境內施打疫苗次數可超過4000萬次；他接獲報告指出，預計所有市町村到7月底時，都能為有意願接種的高齡者完成兩劑接種。

菅義偉說，政府將全力在防止感染及疫苗接種兩方面進行作戰，希望早日讓民眾重拾正常生活。

另據朝日新聞報導，日本政府正研擬發行已接種疫苗的「疫苗護照」，內閣官房長官加藤勝信說，擬從7月下旬起發行紙本證明，對象為有出國需求者；內容記載姓名、國籍、機票編號、疫苗接種日期等資訊。日本政府也正研擬用數位方式申請與發行疫苗護照。

共同社報導，疫苗護照的正式名稱為「新型冠狀病毒疫苗接種證明書」，內容記載的各項相關資訊將會同時使用日文與英文。

談到即將於7月23日開幕的東京奧運 ，菅義偉說，安全且安心地舉辦並在舉行期間抑制感染擴大，對防止東奧結束後感染擴大來說不可或缺。他呼籲日本民眾待在家裡利用觀看電視轉播等方式，為參賽選手們加油。

日本東京都今天新增452確診病例，較10日增加13例，且鬧區外出人潮已連續5周增加，讓專家憂慮有可能出現超過第3波疫情的急速疫情擴大，強烈呼籲，必須抑制外出人潮繼續增加，徹底採取防疫對策。

東京都至今累計病例數16萬7868例，包括2190例死亡病例；重症患者數較昨天減少5人，總數40人。