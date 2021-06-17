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牛津新研究：感染過新冠不保證長期免疫 仍需接種疫苗

編譯張君堯／綜合報導
英國牛津大學研究一批早期感染新冠疫情的醫護人員抗體變化，發現之前感染過「不一定就有長期的免疫效果」，尤其是對新出現的變種病毒株，因此即使感染過的人「還是需要接種疫苗」。（歐新社）
英國牛津大學研究一批早期感染新冠疫情的醫護人員抗體變化，發現之前感染過「不一定就有長期的免疫效果」，尤其是對新出現的變種病毒株，因此即使感染過的人「還是需要接種疫苗」。（歐新社）

英國牛津大學研究一批早期感染新冠疫情的醫護人員抗體變化，發現之前感染過「不一定就有長期的免疫效果」，尤其是對新出現的變種病毒株，因此即使感染過的人「還是需要接種疫苗」。

牛津大學與「英國冠狀病毒免疫學聯盟」（UK-CIC）共同進行的這項研究，分析78名去年4月到6月間感染過新冠病毒的醫護人員血液樣本，這些人有症狀、無症狀感染皆有，感染後持續每個月檢驗其血液樣本中不同的抗體，包括與標記、記憶入侵抗原有關的B細胞，以及消滅受感染細胞的T細胞等，同時利用機器學習系統觀察患者初期的免疫反應和感染嚴重程度，是否能預測其長期的免疫力。

結果發現，研究對象感染後的免疫反應互異，有些人在感染後6個月的保護力明顯比其餘的人好，研究人員認為，這強化了不管有沒有感染過，人人都有需要接種疫苗。

英國衛報17日報導，研究報告第一作者、牛津大學肝臟學與實驗醫學教授巴恩斯（Eleanor Barnes）指出「如果看到感染後的免疫反應軌跡，大多數在6個月後還可以檢驗出來，但是每個人之間的差異很大」，並表示「這與接種疫苗的情況非常不同，如果你接種了疫苗，就得到相當穩定的（免疫）反應，但是自然感染的，就有很大的差異」。

報告指出，在感染後1個月後免疫反應弱的人，大多數在6個月後幾乎檢測不到足以消滅Alpha（ B.1.1.7）變種病毒株的抗體，更無人檢測出可對抗Beta株（B.1.351）的抗體。至於目前英國主要流行的Delta株（B.1.617.2），研究人員尚無分析資料。

此外，研究對象中，有症狀感染者中，超過1/4的人在6個月後，已經沒有可檢測出的免疫反應；無症狀感染者更超過90％在6個月後驗不出免疫反應。

巴恩斯最後呼籲「我們的看法是，之前感染不一定能有長期保護力、免於感染，尤其是變種病毒株，你不應該依賴它來保護你，仍應該接種疫苗」。

疫苗 英國 變種病毒

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