莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科市長索比亞寧在17日舉行的抗擊新冠病毒協調委員會會議上表示，莫斯科新冠疫情 急劇惡化，很可能遇到新的病毒變種。

索比亞寧說，莫斯科的疫情變化是出人意料的，因為超過60%的莫斯科人要麼接種過疫苗 ，要麼生過病，有免疫力的階層很大。我們預計傳染率應該降低，而不是增加。

索比亞寧提到，近幾天每日新增感染人數從3000人升至7000人。根據預估，明天公布的新增人數將超過9000人，已是此前的3倍了。這種增長速度之前沒有看到過。很可能莫斯科遇到了新的病毒變種，傳染性更強。

索比亞寧說，幾天之內，莫斯科用於治療新冠病毒感染者的床位數量從1.2萬張增加到1.7萬張。在未來幾周內，床位數量將達到2.4萬張。

索比亞寧表示，市政府及相關部門正在追蹤情況，試圖弄清發生了什麼情況。

俄衛生部長穆拉什科表示，最近全俄因新冠病毒感染而住院的人數增加了32.5%，入住重症病房的病人超過3000人。目前為新冠感染者準備的病床還有16%是空餘的。

當天，俄羅斯 總理米舒斯京表示，提高疫苗接種率很重要。莫斯科等地區已經開始對部分人群實施強制接種。各地可以實施額外措施來保護民眾免受病毒感染。

據俄新冠疫情防控指揮部17日消息，在過去一天中，全俄新增新冠病毒感染病例1萬4057例，累計感染者超過526萬人。其中莫斯科是俄疫情重災區，單日新增人數達到6195人。16日，莫斯科和莫斯科州出台命令，對部分人群實施強制新冠疫苗接種。