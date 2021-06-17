疫情加上天災 金正恩坦承糧食短缺

金正恩（中）15日主持勞動黨第八屆中央委員會第三次全體會議。（歐新社）

北韓 官媒朝中社16日報導，北韓最高領導人金正恩 15日在勞動黨第八屆中央委員會會議上警告說，北韓可能出現糧食短缺，並呼籲北韓人民做好因應防疫限制措施延長的準備。此外，他在會上還討論如何拯救脆弱的北韓經濟。

北韓經濟在邊境 關閉情況下進一步惡化，邊境關閉阻斷了與中國的貿易，加上去年夏天的颱風和洪水摧毀農作物，造成今年糧食缺口恐達130萬噸，也重創北韓原已疲軟的經濟。中國是北韓主要盟友與經濟支柱。

北韓中央通信社報導，金正恩在勞動黨中央委員會全體會議上表示，今年經濟有所改善，工業總產值比去年同期成長25%，但由於發生一些挑戰，導致「一系列偏差」。

他說，「現在人民的糧食情況緊張。由於去年颱風造成的災損，農業部門未能達到糧食生產計畫目標」，並呼籲採取措施將天災的影響降至最低，並說確保豐收是「最優先事項」。

據報導，會中也討論新冠病毒疫情拖延。北韓醫療基礎建設落後，加上藥品長年短缺，分析師表示，疫情爆發對這個孤立的國家造成嚴重破壞。

聯合國糧農組織（FAO）14日預估，北韓今年糧食缺口為86萬噸，南韓智庫韓國開發研究院上月則稱將達100萬噸左右。

評估北韓局勢的觀察員尚未看到大規模飢荒或嚴重不穩定的跡象，但一些分析人士指出，這些條件恐形成一場完美風暴，削弱食品和外匯市場，引起民眾恐慌。

金正恩今年4月已承認北韓困境，對人民表示準備好因應「史上最嚴重的情況」。