東京奧運若開放觀賽 專家警告：確診將增萬例

日本專家憂心，如果東京奧運開放觀眾入場觀賽，染疫人數可能比閉門比賽增加約1萬人。圖為工人在奧林匹克體育場外安裝安全圍欄。(路透)

日本防疫 專家16日指出，如果東京奧運 及帕運開放觀眾入場觀賽，新冠病毒累計染疫人數可能比閉門比賽增加約1萬人。日方指出，「緊急事態宣言」或「防止蔓延等重點措施」解除的地區辦大型活動時，將允許人數上限暫設為1萬人；日媒報導，預定今夏舉行的東奧可能適用此規定。

日本共同社報導，提供防疫對策建議的專家組織16日在日本政府厚生勞動省舉行會議並提出估算，假設就算傳染力強的印度變異病毒株影響不大，7月開始的東奧期間仍有可能必須再度發布「緊急事態宣言」。專家組織表示，如果東奧及帕運開放觀眾進場，累計染疫人數可能比閉門比賽增加約1萬人。

日本經濟再生大臣西村康稔16日表示，緊急事態宣言或防止蔓延等重點措施解除的地區辦大型活動時，將允許人數上限暫時設定為1萬人。日本每日新聞報導，預定今年夏天舉行的東京奧運可能適用活動人數上限1萬人的規定。

不過，日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂說，已跟日本政府確認過，大規模活動仍設置入場觀眾數上限一事，跟討論東奧及帕運是否開放觀眾入場沒有關聯，也就是說兩者是脫鉤處理。

解除緊急事態 憂釀第5波疫情

日本政府已決定解除包括東京都等九地「緊急事態宣言」政策方針，日媒分析，距東奧只剩一個多月，日本政府一旦在採取防疫對策方面出現誤判，有可能招致「第五波」疫情侵襲。

東奧及帕運舉行前，東京都新增確診病例依然居高不下，日本朝日新聞報導，日本醫師會會長中川俊男16日表示，「理想情況是延長緊急事態宣言比較好」；他也說解除「緊急事態宣言」的目標應該是日增不到百例，若真要解除宣言，也應在地方政府採取「防止蔓延等重點措施」。當日，東京都新增確診為501例。

沒觀眾的東奧 須紓困8億美元

此外，金融時報報導，如果東奧閉門舉行賽事，政府將須紓困8億美元。2020年東京奧運籌委會的預算顯示，他們仍假設場館滿座，由於出售門票所得的數十億日圓已花得差不多，納稅人的補助款是唯一能支應退款的方式。

日本政府決心如期7月23日起舉辦奧運，是否允許觀眾進場已成最具爭議性的話題之一。籌委會打算拖到最後1分鐘，才做出是否允許觀眾入場的決定。