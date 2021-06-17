歐盟鬆綁入境限制 美國、台灣皆納「白名單」

歐洲聯盟成員國將美國等8個國家和地區納入安全旅行國家「白名單」，未來到歐洲的遊客可望大幅增加。圖為遊客在義大利景點拍照。(路透)

歐盟 鬆綁防疫入境限制，官員和外交人士表示，歐盟成員國16日同意把美國、台灣、香港、澳門、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓共和國和塞爾維亞納入安全旅行國家「白名單」，將解除對白名單國家的「非必要旅行」限制。

因疫情 ，歐盟在2020年3月關閉外部邊界，過去一年來，定期更新非成員國的安全旅行名單。先前已列入白名單的有澳洲、以色列、日本、紐西蘭、盧安達、新加坡、南韓和泰國。

路透社報導，歐盟通過將美國、台灣、阿爾巴尼亞、黎巴嫩、北馬其頓共和國、塞爾維亞將納入白名單，這項調整將在未來幾天生效；至於隸屬於中國特別行政區的香港和澳門，必須採取互惠措施後才會納入。

汲取教訓 歐盟致力疫苗自足

據報導，歐洲聯盟執行委員會15日發布一套新提案，要備戰「大流行年代」，計畫提升疫情早期警報系統，並且建立常設產能，要在新衛生緊急狀態發生的頭六個月生產約3億劑疫苗。

歐盟執委會在文件中列出自COVID-19汲取的十大教訓，並說將於今年成立新的疫情資訊彙集系統，目的是要儘快偵測到新的健康風險，也讓歐盟減少對世界衛生組織（WHO）的依賴。

法國疫情緩 提前解除口罩 禁令

此外，法國原訂於7月1日解除室外強制配戴口罩與晚上11時宵禁兩個抗疫措施，因疫情改善速度高於預期，法國總理卡斯特克斯（Jean Castex）16日在衛生防禦會議以及部長會議後的記者會上宣布，隔日起室外不再強制配戴口罩，而室內仍舊強制配戴口罩。現行的晚上11時後宵禁限制也將於20日解除。

這項宣布的原因，來自於「比預期更快速」的疫情改善狀況。卡斯特克斯指出，法國現在開始，「每天新增案例皆低於5000人」。且全國疫情一致趨緩，「目前沒有任何一省出現令人擔憂的情形」。