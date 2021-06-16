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Regeneron抗體療法 有助降低新冠重症死亡率

編譯黃淑玲／綜合外電
Regeneron藥廠的抗體治療用藥。 美聯社
Regeneron藥廠的抗體治療用藥。 美聯社

華爾街日報16日報導，知名藥廠Regeneron去年11月就已取得美國食品藥物管理局（FDA）緊急授權使用的新冠肺炎抗體治療用藥「REGEN-COV」，在英國研究人員最新發表的報告，認定可明顯降低特定新冠病患死亡風險，為重症治療提供極具價值的療方。

英國這項大型試驗，為1萬名住院新冠病患投予REGEN-COV再輔以通常的醫療照護，其中未能對病毒產生抗體的病患，接受此藥的死亡風險降低20%。不過自己已經產生抗體的病患，這個抗體藥物就沒有特別作用。

美國前總統川普感染新冠病毒後，就是接受這款藥物治療。

新冠肺炎的抗體療法，作用於病毒表面的棘蛋白，阻止其進入人體細胞。之前醫界只建議使用於症候溫和的患者。對住院病患的療法試驗前一陣子暫停，因為當時發現它對於重症似乎無效。

研究領導人、牛津大學醫學與流行病學教授Martin Landray說：「對於那些最嚴重的病患，我們現在有了之前沒有的治療方法。」英國這項名為「RECOVERY」的試驗，試驗多款治療新冠病毒疾病藥品。

試驗中病患先使用去年研究顯示有17%降低死亡率作用的類固醇藥地塞米松（ dexamethasone），再加上REGEN-COV。Regeneron科學長George Yancopoulos表示，這等於為類固醇的效果再加一層作用上去，是非常令人振奮的訊息。

英國 美國 新冠肺炎

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