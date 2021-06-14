南韓放寬入境措施：接種世衛認可疫苗 可免隔離

嬌生新冠疫苗13日在南韓發生首起接種後死亡案例。（路透）

南韓13日宣布，從下月起，於海外完成接種已獲世衛認可新冠疫苗 的人士，若以探訪直系家屬或商務、學術、公益為目的入境南韓時，經審查可豁免隔離檢疫。

南韓上月起允許已在當地完成接種疫苗人士，出境後再入境時可豁免隔離，引起一些無法回國接種疫苗的海外韓僑及留學生不滿。總理金富謙表示，上述人士等遇到的困難將有望緩解。新措施適用的疫苗包括中國科興、中國國藥、輝瑞、嬌生、莫德納及AZ疫苗，已接種疫苗2周者入境前後仍需接受3次病毒檢測，並需要安裝監察健康狀況的應用程式。

南韓宣布，下月起完成接種新冠疫苗人士，入境南韓可豁免隔離檢疫。圖為南韓民眾接種新冠疫苗。（歐新社）

另據韓聯社報導，南韓出現首起接種嬌生新冠疫苗後死亡案例，死者是一名38歲大邱市民眾，在接種疫苗3天後死亡，衛生部門將調查死因。

莫斯科強制企業放有薪假

為對抗染疫病例激增情況，俄羅斯首都莫斯科12日宣布下周為國定假日，員工15至19日不需工作，但仍有薪水可領。莫斯科市長索比亞寧13日更表示，首度接種疫苗的莫斯科居民現在可參加抽獎，獎品是一輛汽車。

曼谷放寬5場所防疫 規定

泰國政府評估曼谷疫情 在可控制範圍內，14日開始放寬5種場所防疫規定，博物館和公園將對外開放，而美容診所、刺青店和美甲沙龍及按摩店可以營業。泰國從4月初爆發第三波疫情，多集中在曼谷大都會區，市政府4月26日起關閉31類的商業和公共場所，包括電影院、公園、按摩店、健身房等。

多倫多提早解封 公路現車龍

香港文匯報報導，加拿大人口最多的安大略省加速安排接種疫苗，新冠疫情紓緩，政府提前3天在11日凌晨局部解封，包括放寬對零售商店、餐廳和戶外活動的限制。美髮、美甲、健身室等行業則最快7月2日才可營業。不過，一般民眾已經稍能鬆一口氣，總算可以駕車或步行出外伸展筋骨，高速路上重現車龍，人們臉上多了點笑容。

日本防疫疲勞 景點遊客大增

距離日本10都道府縣解除「緊急事態宣言」僅剩一周，各地單日新增確診病例數略減，沖繩縣降到約百例水準，大阪府與北海道則再度低於百例。東京都、大阪府等10都道府縣將於本月20日解除「緊急事態宣言」。各地民眾可能對長期防疫已感疲勞，13日前往知名觀光地江之島人數，就比5日大幅成長63% 。

沙烏地連2年禁海外穆斯林朝覲

沙烏地阿拉伯12日宣布將允許6萬名接種過疫苗的居民參與今年朝覲活動，但將連續第2年對海外穆斯林下達禁止令。麥加朝覲通常吸引數百萬信徒共襄盛舉，但在疫情肆虐下，這可能反而成了防疫破口。