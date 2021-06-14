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日本擬引進Novavax疫苗 武田製藥可年產2.5億劑

中央社／東京14日專電
日本政府已批准新冠病毒疫苗有輝瑞、莫德納、AZ疫苗等3種，並打算引進1.5億劑美國諾瓦瓦克斯的疫苗，日本武田製藥廠(見圖)有能力年產2.5億劑疫苗供應所需。(路透)
日本政府已批准新冠病毒疫苗有輝瑞、莫德納、AZ疫苗等3種，並打算引進1.5億劑美國諾瓦瓦克斯的疫苗，日本武田製藥廠(見圖)有能力年產2.5億劑疫苗供應所需。(路透)

日本政府已批准2019新冠病毒疫苗有輝瑞、莫德納、AZ疫苗等3種，並打算引進1.5億劑美國諾瓦瓦克斯的疫苗，日本武田製藥廠有能力年產2.5億劑疫苗供應所需。

日本政府已批准美國大藥廠輝瑞（Pfizer）、美國生物技術公司莫德納（Moderna）、英國藥廠阿斯特捷利康（AZ）所研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗並簽約取得。

此外，日本首相菅義偉5月7日在記者會上表示，正在協商取得美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的COVID-19疫苗，預計2022年初取得。

日本朝日新聞報導，諾瓦瓦克斯公司在英國針對約1萬4000人（18至84歲）參加的臨床實驗期中報告相關論文顯示，諾瓦瓦克斯疫苗預防發病效果達89.7%，計算對一般病毒的預防發病效果達96.4%，對英國變種病毒株預防發病效果達86.3%。

日本武田藥品工業從今年2月起以200位20歲以上為對象進行日本境內臨床實驗，預估這款諾瓦瓦克斯疫苗可在今年下半年推出，預定今年內向日本厚勞省申請核准。如獲日本政府核准，為因應目前實施接種的輝瑞疫苗等的效果持續時間不明，有必要追加接種時，諾瓦瓦克斯疫苗可望被派上用場。

報導指出，諾瓦瓦克斯研發的COVID-19疫苗是利用重組蛋白（recombinant protein）技術生產的疫苗。這種蛋白質次單位疫苗中含有棘蛋白（spike protein），不需人體再行製造；且同時內含一種佐劑，可強化免疫系統的反應，讓疫苗的防護力更高，預防感染病毒。

蛋白質次單位疫苗技術已存在多時，市面上的B型肝炎、預防罹患子宮頸癌的人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗、季節性流感疫苗均利用這種技術製造。

輝瑞、莫德納的COVID-19疫苗採用mRNA（傳訊核醣核酸）這種遺傳物質的疫苗。mRNA容易受到毀損，所以需要冷凍保存。

但是諾瓦瓦克斯（Novavax）研發的蛋白質次單位COVID-19疫苗可以攝氏2至8度冷藏保存或運送。另一個特點是，諾瓦瓦克斯疫苗可在日本境內製造。

輝瑞的疫苗是在歐盟（EU）生產製造，然後再出口到日本，每一班貨機載運疫苗就需獲歐盟核准，容易供貨不穩。反觀，負責在日本境內製造的武田藥品工業公司表示，日本境內一年可量產2.5億劑諾瓦瓦克斯疫苗，可穩定供貨。

美國嬌生公司（Johnson & Johnson）COVID-19疫苗，已向日本政府提出申請核准用藥，目前待審中。嬌生疫苗與AZ疫苗同樣是腺病毒載體疫苗，日本政府尚未與嬌生簽約取得疫苗，若批准的話，預估2022年初可開始供應日本。

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