日擬結束緊急事態 奧運前維持管制

日本政府考慮在6月20日到期後，宣布解除東京等地區的緊急事態，改為僅實施「防止疾病蔓延重點措施」，直至東京奧運7月23日揭幕。(美聯社)

日本每日新聞報導，日本政府正考慮在6月20日到期後，宣布解除東京以及其他數個地區的緊急事態宣言，改為僅實施「防止疾病蔓延重點措施」，直至東京奧運 7月23日揭幕，不過在東奧登場前，將繼續維持一些管制措施，包括限制餐廳營業時間等。

東京都11日新增確診435例、8人死亡；日媒分析，因疫情 實施緊急事態宣言的10都府縣，每周平均確診病例數都有下降。日本NHK報導，東京都11日已連續29天單日新增病例數比前一周同天減少。

為使外界對東京奧運安全舉辦有信心，東京奧運暨帕運組織委員會11日表示，包括裁判與志工共1萬8000名奧運工作人員將從下周開始施打疫苗 。

澳洲維多利亞州11日通報無本土病例，為將近3周以來首次，同時首府墨爾本解除了兩周封城。此前墨爾本爆發疫情，出現約90起確診病例。

●俄羅斯 確診連3天破萬

俄羅斯11日暴增1萬2505起確診病例，創2月底以來單日最大增幅紀錄且連三天確診數破萬，累計確診518萬454人，病故數新增396例，累計12萬5674人病故。此外，根據俄國聯邦統計局另一份統計數據，在去年4月至今年4月之間，約有27萬俄國民眾死亡跟新冠病毒有關。

智利衛生當局10日宣布，由於疫情反彈，首都聖地牙哥將實施全面封鎖。智利過去兩周的全國確診病例激增17%，聖地牙哥大都會地區更暴增25%。首都大都會區的加護病房佔床率已達98%，智利全國護理協會聯合會指出，成員們「處於崩潰邊緣」。

● 馬來西亞 封鎖再延2周

馬來西亞疫情燒不停，11日新增6849人感染，累計確診人數超過64萬。當局宣布，原定實施2周的首階段全面封鎖行動管制令，將再延長14天至28日。

南韓防疫當局11日宣布14日起延長實施現行社交距離規範3周，但在學生將放暑假前決定優先鬆綁體育活動及大眾音樂公演入場人數規定，KPOP公演活動最多可開放4000人入場。

巴西衛生部10日通報，新增確診病例8萬8092例、2504死。巴西是目前全球確診數第三多、死亡數和染疫致死率第二高的國家，不過向來反對防疫措施的總統波索納洛周四仍信心滿滿表示，他反對封鎖和社交距離，認為隔離措施僅適用已染疫者。

波蘭自本月26日起，飯店容客量和餐廳內用人數上限提高至75%，音樂會和體育賽事觀眾上限提高至50%，並允許民眾在夜店內跳舞，舞池最多可容納150人。瑞士從28日開始，只要證明已經接種過疫苗，或是曾經感染但已經復原，就可以入境，不需要接受篩測。政府也將在23日確定，是否要取消在公共場合戴口罩的規定。另從28日開始，在餐廳用餐的限制也會解除，舞廳和夜店也會重新開放，但入場者必須持有新冠肺炎的相關證明。

義大利一名18歲女孩注射AZ疫苗後引發嚴重血栓，10日不治死亡，消息震驚全國，醫界專家齊聲呼籲義國政府對AZ疫苗設定年齡限制，勿給60歲以下民眾施打。