印度染疫日歿逾6000人 創全球新高

印度傳出單日6000多名染疫者病歿，創下全球單日染疫死亡人數新高紀錄。圖為工作人員抬遺體，準備前往新德里的火葬場火化。(路透)

印度 今天公布，過去24小時有6000多名新冠患者病歿，創下全球單日染疫死亡人數新高紀錄。主因有一省大幅上修統計數據，令人懷疑印度實際疫情恐比通報的數據嚴重許多。

根據印度衛生部公布的數據，過去24小時境內有6148人死於新冠病毒疾病，累計全國已有接近36萬人染疫病歿，居全球第3高，僅次於美國和巴西。而確診則累計近2920萬人，僅次於美國的3462萬人。

中央社引述法新社統計，先前全球單日新增染疫死亡人數最高紀錄出現在美國，於2月12日有5527人病逝。當時也是因為加入先前未計算到的死亡人數。

官員表示，印度東部的比哈省（Bihar）經重新檢查死亡紀錄後，昨天將單日染疫病逝人數大幅上修約4000人，達到接近9500例。

外界指控當地政府隱匿染疫和病歿人數真實規模，位在巴特納（Patna）的比哈省高等法院已要求對通報數據進行審查。

●Delta變種傳染力 恐原病毒1.78倍

日本 NHK報導，日本京都大學教授西浦博表示，首度出現於印度的Delta變異病毒株，在日本境內得傳染力可能是原始病毒株的1.78倍。

這項分析由日本北海道大學教授伊藤公人及西浦等人組成的團隊進行，並在9日舉行的厚生勞動省專家會議上被提出。

英國 流行病學家指出，首度出現於印度的Delta變異病毒株，傳播力據信超出Alpha變異株60%以上。Alpha變異株之前在英國為主要的致病病毒。路透報導，英國首相強生（Boris Johnson）表示，英國政府原本計畫6月21日全面解除英格蘭防疫限制，恐因Delta變異株快速散播而延後。

●印度亞洲獅染疫亡 全球首例

另據印度媒體報導，印度本月傳出首例動物死於新冠肺炎的案件，位在坦米爾那都省（Tamil Nadu）清奈市（Chennai）的一座動物園，有隻9歲亞洲母獅妮菈（Neela）在3日晚間6點死亡，據了解是印度已知首宗動物死於新冠的案例，園內有8隻獅子檢疫呈陽性反應，2隻獅子病危。

印度官員目前已全面關閉境內所有老虎保護區，禁止遊客入內參觀，並對同省一座森林保育區內的28頭大象進行預防性採檢，避免疫情持續擴散。