英跟進美捐1億劑疫苗助貧 強生籲G7貢獻10億劑

拜登(左)與輝瑞執行長布拉共同舉行記者會，宣布採購5億劑新冠疫苗，捐贈給92個中低收入國家。(美聯社)

華爾街日報報導，相較去年一整年，今年的新冠肺炎病逝者更多，即便富國疫情好轉，距離終結全球大流行仍有一段距離。美國 總統拜登10日宣布，將購買5億劑輝瑞新冠疫苗 ，8月起開始分送92個落後國家；英國首相強生宣布捐贈至少1億劑，呼籲G7領導人解囊貢獻10億劑疫苗，幫助全球在明年底前接種疫苗。

美國日前啟動捐贈全球8000萬劑疫苗的計畫，拜登10日會晤強生（Borris Johnson）之後，與輝瑞（Pfizer）執行長布拉（Albert Bourla）共同舉行記者會宣布，將採購5億劑新冠疫苗，捐贈給92個中低收入 國家，8月開始配送，預計今年底前送出2億劑，明年上半年交付3億劑。

多數美國媒體9日報導，受惠國包括中低收入與低收入國家，及非洲聯盟（African Union），世界衛生組織（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）負責分配，輝瑞將按非營利價格出售這批疫苗。

「美國無條件提供這5億劑疫苗，沒有附加條件。」拜登說。

在拜登宣布後，強生表示，英國將向最貧窮的國家捐助至少1億劑新冠疫苗，英國呼籲G7（七大工業國組織）領導人承諾在明年底前為全世界接種疫苗，承諾數上看10億劑。

在美英兩國領導人宣布新的疫苗捐贈計畫之時，華爾街日報報導，今年起不到半年時間，全球新冠病逝人數就超過188萬人，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至10日為止，今年度新冠死亡人數超越去年總和。

WHO統計，去年一整年全球因新冠死亡人數為181萬3188人，不過初步推估死亡人數至少300萬人，還有120萬統計黑數。

「當拜登與七大工業國集團領導人齊聚英格蘭，討論回應疫情的下一步時，這些數字強調了已開發與開發中國家的分歧更加嚴重。」華爾街日報報導。

華爾街日報報導，如今南美洲、亞洲與非洲佔全球每日病例超過八成、每日死亡人數的四分之三；約2%非洲人和6%的亞洲人接種至少一劑疫苗，歐盟超過四成、美國已過半數。