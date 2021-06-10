我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國年輕人打疫苗後 數百人爆「心肌炎」CDC調查

南加華人母女失蹤案 母是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

接力拜登 強生宣布英國將捐1億劑疫苗 助窮國抗疫

編譯張君堯／綜合報導
繼美國總統拜登宣布將捐5億劑輝瑞新冠疫苗給貧窮國家後，英國首相強生也宣布「將捐贈1億劑疫苗」，強生也表示即將展開的七大工業國G7領袖峰會，預計將同意捐贈10億劑新冠疫苗給貧窮國家，並協助全球在明年底前都接種疫苗。。（歐新社）
繼美國總統拜登宣布將捐5億劑輝瑞新冠疫苗給貧窮國家後，英國首相強生也宣布「將捐贈1億劑疫苗」，強生也表示即將展開的七大工業國G7領袖峰會，預計將同意捐贈10億劑新冠疫苗給貧窮國家，並協助全球在明年底前都接種疫苗。。（歐新社）

繼美國總統拜登（Joe Biden）宣布將捐5億劑輝瑞（Pfizer）新冠疫苗給貧窮國家後，英國首相強生（Boris Johnson）也宣布「將捐贈1億劑疫苗」，強生也表示即將展開的七大工業國G7領袖峰會，預計將同意捐贈10億劑新冠疫苗給貧窮國家，並協助全球在明年底前都接種疫苗。

拜登剛宣示捐贈5億劑輝瑞大藥廠以助抗疫，強生便在數小時後也宣布英國將提供至少1億劑過剩疫苗給窮國。同時強生還呼籲G7領袖承諾「在2022年底前讓全世界接種疫苗」，預計G7領袖在英格蘭海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）召開3天峰會期間，將承諾捐贈10億劑疫苗。

根據強生辦公室公布的節錄聲明，強生12日將宣布「由於英國疫苗計畫成功，我們現在得以跟需要的人分享一些過剩疫苗，這麼一來，我們將向前邁出一大步，朝永遠打敗這場疫病大流行邁進」。預計英國將在9月底前先送出500萬劑疫苗，年底前再送出2500萬劑，部分疫苗將送給特定國家，其他則透過新冠疫苗全球取得機制「COVAX」。

先前G7成員國衛生部長開會時，只重申會透過COVAX機制儘快分配，但沒有提出新的公平分配解決方案，導致有組織已公開譴責G7的疫苗計畫是「杯水車薪」，不過慈善機構樂施會（Oxfam）仍估計，全球有將近40億人要靠COVAX才能取得疫苗。

疫苗 G7 英國

上一則

澳洲防長：澳中不會加深軍事合作 樂見更多美軍進駐

延伸閱讀

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國

拜登：贈5億劑疫苗「無附加條件」不會施壓受贈國
拜登：北愛處理不好 美英關係好不了

拜登：北愛處理不好 美英關係好不了
新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國

新冠死亡數今年比去年多 拜登：5億劑疫苗8月起分送92國
拜登警告強生：別拿北愛作文章

拜登警告強生：別拿北愛作文章

熱門新聞

非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
馬克宏離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）

馬克宏下鄉遭狠甩巴掌 2涉案男下場曝光

2021-06-09 02:10
專家稱單靠疫苗是不夠的，人類未來須調整生活方式。美聯社

不能只靠疫苗 世衛特使：人類未來須調整生活方式

2021-06-09 08:37

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交