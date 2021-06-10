接力拜登 強生宣布英國將捐1億劑疫苗 助窮國抗疫

繼美國總統拜登宣布將捐5億劑輝瑞新冠疫苗給貧窮國家後，英國首相強生也宣布「將捐贈1億劑疫苗」，強生也表示即將展開的七大工業國G7領袖峰會，預計將同意捐贈10億劑新冠疫苗給貧窮國家，並協助全球在明年底前都接種疫苗。。（歐新社）

繼美國總統拜登（Joe Biden）宣布將捐5億劑輝瑞（Pfizer）新冠疫苗 給貧窮國家後，英國 首相強生（Boris Johnson）也宣布「將捐贈1億劑疫苗」，強生也表示即將展開的七大工業國G7 領袖峰會，預計將同意捐贈10億劑新冠疫苗給貧窮國家，並協助全球在明年底前都接種疫苗。

拜登剛宣示捐贈5億劑輝瑞大藥廠以助抗疫，強生便在數小時後也宣布英國將提供至少1億劑過剩疫苗給窮國。同時強生還呼籲G7領袖承諾「在2022年底前讓全世界接種疫苗」，預計G7領袖在英格蘭海濱度假勝地卡比斯貝（Carbis Bay）召開3天峰會期間，將承諾捐贈10億劑疫苗。

根據強生辦公室公布的節錄聲明，強生12日將宣布「由於英國疫苗計畫成功，我們現在得以跟需要的人分享一些過剩疫苗，這麼一來，我們將向前邁出一大步，朝永遠打敗這場疫病大流行邁進」。預計英國將在9月底前先送出500萬劑疫苗，年底前再送出2500萬劑，部分疫苗將送給特定國家，其他則透過新冠疫苗全球取得機制「COVAX」。

先前G7成員國衛生部長開會時，只重申會透過COVAX機制儘快分配，但沒有提出新的公平分配解決方案，導致有組織已公開譴責G7的疫苗計畫是「杯水車薪」，不過慈善機構樂施會（Oxfam）仍估計，全球有將近40億人要靠COVAX才能取得疫苗。