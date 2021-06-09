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G7出手「終結疫情」 明年額外10億劑疫苗給全球80%成人

編譯洪啟原／綜合報導
七大工業國集團（G7）計畫明年至少額外配送十億劑新冠疫苗，幫助全球80%的成年人接種。（路透）
七大工業國集團（G7）計畫明年至少額外配送十億劑新冠疫苗，幫助全球80%的成年人接種。（路透）

根據彭博資訊看到的G7公報草案，七大工業國集團（G7）計畫明年至少額外配送十億劑新冠疫苗，以協助全球80%的成人接種。

G7峰會登場前夕，官員們正共同擬定一份文件，扼要說明在2022年12月終結疫情的計畫。計畫尚未定案，但將為峰會中的最終階段協商奠基。G7預計11日在英國西南方的康瓦爾舉行峰會。

G7將承諾以更適當的方式處理全球供應鏈中的強迫勞動問題，包括太陽能和服飾產業，以及政府強迫少數民族勞動的問題。雖然並未點名中國，但國際社會先前抨擊大陸對待新疆維吾爾族的方式。

預料G7將呼籲，由世界衛生組織（WHO）對新冠病毒起源地展開全新、透明的調查，並且呼籲俄羅斯追查境內不法團體，他們的行為包括發動勒贖軟體網攻、使用虛擬貨幣洗錢及其他的網路犯罪事件。G7也樂見近期為全面重啟2015年伊朗核協議展開談判，同時譴責伊朗使用代理武力和非國家武裝分子的行為。

這份草案也提到財政、貿易及旅遊層面議題。G7承諾終結對出口疫苗的不必要貿易限制，並認為一旦經濟復甦確立，須確保公共財政的長期發展。G7預料支持國際旅行的通用標準，包括承認各國的疫苗接種證明。

在氣候變遷方面，G7承諾加速汽車轉向零碳排。官員對提供氣候基金莫衷一是，但承諾須加緊努力和設法達成提供1000億美元的目標，然而未具體說明如何達標。G7將承諾提供新的資金，以支持開發中國家的綠能轉型。G7認同碳市場和碳定價可能有助減排。

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