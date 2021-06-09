東奧逾1700人「特例入境」未隔離 有人確診引憂慮

今年4月至5月期間，約有1700位奧運相關人員入境日本並沒有接受隔離，其中1人入境日本4天後確診。圖為澳洲女子壘球隊1日抵達成田機場。（美聯社）

日本東京奧運 會將於7月23日開幕，卻傳出4、5月以「特例入境」方式進入日本的奧運相關人士中，有約1700人未進行隔離，其中有一人在入境4天後病毒檢測 呈陽性，日媒認為恐將成為防疫政策的破口。

日本媒體報導，根據當前防疫規定，日本原則上拒絕來自所有國家和地區的人員入境。因「特殊情況」入境者則須在家中進行14天隔離，來自變種病毒流行國家的人員，則要在指定場所接受3至10天的隔離。但「特例入境」的奧運選手和相關人員不用隔離，可以一邊接受檢查一邊訓練。

然而，「特例入境」人員中出現確診患者引起民眾擔憂，日本方面未透露該患者的私人信息，但表示相關人士在機場檢測和入境3天後的檢測結果均為陰性，沒有密切接觸者，沒有出現感染擴大的情況。

東奧大臣丸川珠代8日透露，當局正考慮為東奧會和殘奧會的7萬名志願者接種新冠疫苗。日本奧委會本月1日起為1600名日本代表團運動員、教練等人接種疫苗，約95%人員擬打針。

日本知名病毒學家、東北大學教授押谷仁表示，雖然主辦方不斷強調準備安全辦賽，但「想要零風險完全不可能。」他警告，不僅日本可能受影響，在奧運結束各國運動員返國後，其他國家也可能出現變種病毒傳播。

截至8日晚間23時59分，日本境內共新增1884例確診病例及99例死亡病例，沖繩縣疫情依舊嚴峻，東京都呈現趨緩態勢；群馬縣、石川縣、熊本縣疫情改善，日本政府研擬在13日如期解除「防止蔓延等重點措施」。