變種病毒難纏 英解封恐再延2周 要讓「50歲以上完成接種」

英國傳出擔心變種病毒傳染力太強，以及疫苗保護力不完全，原先預定6月21日解封的計畫，可能推遲兩周。（歐新社）

英國 泰晤士報引述內閣一位知情人士的話報導，英國的解封計畫可能推遲兩周，因為內閣部長聽取政府醫療和科學官員的一場簡報之後，轉趨悲觀。英國8日通報新增6048起病例，另新增13人在確診28天內病故。

這些官員對內閣部長做了一場說明情況「相當嚴峻」的簡報；強調對新變種病毒 株傳播速度和疫苗 接種不能提供100%保護力的擔憂。

延遲解封可以讓所有50歲以上的人都能完全接種疫苗，並有足夠的時間讓疫苗產生效力。

英國衛生部長Matt Hancock稍早曾表示，現在說6月21日能否解封放寬防疫限制，還為時過早。

根據Science Focus，英國的疫苗接種計畫希望7月之前，能為所有成年人施打疫苗。目前，英國2,700萬人口當中已經有超過三分之一完全接種了疫苗，有超過60%接種了第一劑。儘管有新變種病毒，但現在的住院率和死亡率都低於2020年夏末以來的水準。

輝瑞、莫德納、牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作的疫苗，以及嬌生集團（Johnson & Johnson）子公司Janssen的單劑疫苗都獲准在英國各地使用。目前還不知道內閣聽聽取的簡報，是否針對哪一種疫苗提出有關保護力的擔憂。

巴西疫苗打太慢 恐現第3波疫情

另外，染疫死亡人數已名列全世界次多的巴西，恐將面臨第3波疫情威脅，這是因為疫苗施打作業延宕，加上缺乏防疫措施的緣故。巴西衛生部8日通報過去24小時新增確診5萬2911例，另有2378人病故。

根據巴西「聖保羅州報」（Estadão）編製的流感監測信息系統（Sivep-Gripe）數據指出，至5月中旬，巴西有948名0至9歲的兒童死於新冠肺炎。根據流感監測信息系統，由於沒有保護兒童的政策，沒有控制疫情和有效關閉學校，巴西在COVID-19兒童受害者的悲慘排名中排名第2，僅次於秘魯。

南非愛滋病患染變種新冠 體內現32次突變

此外，變種新冠病毒成為當前全球最關注議題之際，南非一項研究發現，當地一名36歲愛滋病患者自去年9月感染新冠病毒後，雖然症狀輕微，但病毒檢測結果遲遲未能由陽轉陰，體內病毒更在216天內出現至少32次突變，意味愛滋病患者有機會成為新冠病毒的變種「孵化器」，增加變種病毒出現的風險。

這份上周在網上發表的研究報告未經同行評審，不過研究人員指出，該名女患者或者只是孤例，並非所有愛滋病患者都有可能在體內產生變種，除非今後發現更多相似個案，才可以證明愛滋病患者是新冠病毒的其中一個變種源頭。