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Delta新冠變種病毒 可能引發更嚴重病情

編譯李京倫／綜合報導
Delta變種病毒是英國英格蘭目前流行的新冠病毒株。圖為倫敦地鐵乘客6日戴口罩。Getty Images
Delta變種病毒是英國英格蘭目前流行的新冠病毒株。圖為倫敦地鐵乘客6日戴口罩。Getty Images

最早在印度發現的Delta新冠變種病毒是目前傳染力最強的變種毒株，醫生如今擔心這個變種病毒可能引發更嚴重的病情。

彭博資訊報導，印度多名醫師發現，新冠患者出現聽力障礙、嚴重胃部不適和血栓導致壞疽（組織壞死和腐爛）等不常見的症狀，醫師認為這些症狀跟Delta變種病毒有關。在英國英格蘭和蘇格蘭，初步證據顯示，感染Delta變種病毒的患者住院風險較高。

印度南部最大城清奈阿波羅醫院傳染病醫生加福爾說，與疫情爆發初期相比，他現在看到更多新冠患者有腹瀉問題，不過他強調，需要對這些新的臨床表現進行更多研究，才能確定這些症狀跟Delta變種病毒相關。

在印度不同地方治療新冠患者的另外六名醫生發現，患者出現胃痛、惡心、嘔吐、食欲不振、聽力受損和關節疼痛等症狀。根據澳洲新南威爾斯大學研究人員5月發布的研究，幾乎沒有或毫無證據顯示，最早在南非發現的Beta變種病毒和最早在巴西發現的Gamma變種病毒，會引發這類異常的臨床症狀。

孟買心臟科專家馬努丹說，一些新冠患者出現小血栓，嚴重者甚至變成壞疽。他過去兩個月治療八名出現血栓併發症的新冠患者，其中兩人需要截肢。

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