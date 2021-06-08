日本疫情趨緩 今夏推「疫苗護照」

根據「日經新聞」報導，日本當局擬定於今夏推出「疫苗護照」，為出國旅行、已接種疫苗的國民提供證明，希望能藉此促進商務旅行和其他經濟活動。（路透）

儘管東京在內多地仍處於緊急狀態，日經新聞報導，日本 打算今年夏季發行「疫苗 護照」，以提振商務旅行和其他經濟活動。

日本近期疫苗接種提速，截至日本時間7日下午6時30分止，全境新增1278例，遠低於上月的7000餘例，另外單日有75人死亡。日本現在疫情密度最高的熱區是在沖繩，沖繩緊急宣布停課兩周，大賣場停業兩個周末；而埼玉縣則宣布，停辦東京奧運 公開轉播活動。

全球愈來愈多國家使用疫苗護照，包括歐盟將在七月採用這項措施。由日本內閣官房長官加藤勝信領導的跨部門小組，目前正在討論針對商務人士和其他民眾的官方疫苗護照計畫，並擬定先在今年夏天推出紙本證書，然後趕在年底前發布可能藉由智慧型手機App使用的數位版本。

疫苗護照將標註民眾姓名、疫苗製造商及接種日期等資訊。

奧運倒數1個多月 日奧委會高層跳軌亡

日本電視台報導，日本奧會（JOC）經理部長、今年52歲的森谷靖，7日上午在東京都營地下鐵淺草線車站跳軌身亡，警方從現場狀況判斷應是自殺，將再詳加調查。

警視廳表示，7日上午9時30分前，一名50多歲的男性從淺草線中延站月台跳軌。從這名男性身上的身分證件確認他是JOC經理部長森谷靖。雖將森谷送醫急救，但約2小時後宣告不治，從現場狀況判斷應是自殺；警方將繼續詳加調查。

JOC官網介紹，森谷靖1968年出生在埼玉縣，法政大學畢業，早在2005年就曾作為日本代表團官員參加過在澳門舉行的東亞運動會。

受新冠疫情影響，原定於2020年夏天舉辦的東京奧運會與殘奧會，分別延後到2021年7月23日及8月24日開幕。目前距離開幕僅餘40多天，多項民調顯示，有近半日本人反對舉辦東奧。不過，《讀賣新聞》最新的民調亦顯示，相信東奧能夠如期舉行的民眾比例達50%，比上個月增加了11個百分點。