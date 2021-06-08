等50歲以上全打完疫苗？英國解封恐延2周

英國傳出擔心變種病毒傳染力太強，以及疫苗保護力不完全，原先預定6月21日解封的計畫，可能推遲兩周。(歐新社)

英國 泰晤士報引述內閣一位知情人士的話報導，英國的解封計畫可能推遲兩周，因為內閣部長聽取政府醫療和科學官員的一場簡報之後，轉趨悲觀。

這些官員對內閣部長做了一場說明情況「相當嚴峻」的簡報；強調對新變種病毒 株傳播速度和疫苗 接種不能提供100%保護力的擔憂。

延遲解封可以讓所有50歲以上的人都能完全接種疫苗，並有足夠的時間讓疫苗產生效力。

英國衛生部長Matt Hancock稍早曾表示，現在說6月21日能否解封放寬防疫限制，還為時過早。

根據Science Focus，英國的疫苗接種計畫希望7月之前，能為所有成年人施打疫苗。目前，英國2,700萬人口當中已經有超過三分之一完全接種了疫苗，有超過60%接種了第一劑。儘管有新變種病毒，但現在的住院率和死亡率都低於2020年夏末以來的水準。

輝瑞、莫德納、牛津大學與英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）合作的疫苗，以及嬌生集團（Johnson & Johnson）子公司Janssen的單劑疫苗都獲准在英國各地使用。目前還不知道內閣聽聽取的簡報，是否針對哪一種疫苗提出有關保護力的擔憂。