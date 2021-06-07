解封前夕疫情現升溫 英不排除延後解封

英國新冠疫情獲得大幅控制，倫敦街頭5日已有許多民眾不戴口罩。但政府表示是否解封仍在研議。（路透）

英國 政府計畫6月21日全面解除英格蘭的嚴格防疫 限制，衛生部長韓考克今天表示，受到Delta變異病毒株影響，英國確診病例數明顯增加，政府對延後解封「抱持開放態度」。

韓考克（Matt Hancock）說，英格蘭6月21日解封的關鍵在於能否滿足政府設定的四項指標，包括疫苗 接種率、有證據顯示疫苗能有效減少住院和死亡人數、感染率未導致住院人數激增，以及「高關注變異株」未徹底改變對風險的評估。

韓考克說，最初在印度發現、現被命名為Delta的變異病毒株比造成英國上一波疫情的Alpha變異病毒株的傳染力高40%，目前是英國境內主要流行的COVID-19病毒株，不過英國住院率與死亡率大致持平。

韓考克對英國廣播公司（BBC）說，Delta變異病毒株的高傳染力，使得解除封鎖的決定「更具挑戰性」。

若干科學家呼籲延後解封。

韓考克說，若有必要，政府對推遲英格蘭6月21日解封日期「絕對抱持開放態度」 。

英國醫學科學院（Academy of Medical Sciences）院長安‧強生爵士（Dame Anne Johnson）表示，下週查看感染數據，「絕對至關重要」。

英格蘭解除防疫限制的最後階段，將取消對社交接觸的所有法律限制。夜店將重新營業，對各種表演、婚禮和日常活動的限制也將取消。

英國政府預定6月14日將對是否進一步鬆綁英格蘭防疫封鎖做出最後決定。

英國今天通報新增5341起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，較一周前多了68%，並在28天內新增4起死亡病例。

英國政府通報的數據另顯示，目前英國境內已有4 033萬3231人接種了第一劑疫苗，接種兩劑疫苗的有2766萬1353人。

天空新聞網報導，持續成功推動疫苗接種作業，是英國政府希望能按最後一步計畫於6月21日解除英格蘭防疫限制的關鍵。

韓考克說疫苗削弱了染疫與重症之間的聯繫，他並敦促接種第一劑疫苗者預訂施打第二劑。

韓考克還說，未來幾天將開放30歲以下民眾施打疫苗，英國目標是在7月底以前，讓所有成年人完成第一劑接種。

當被問到6月之後是否會繼續實施戴口罩和居家辦公等措施，韓考克說，「不排除這種可能性」。

他還說，有關單位目前正在檢視維持社交距離和國內疫苗接種護照等措施。