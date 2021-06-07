英相促G7領袖承諾：助明年底前全球打疫苗

英國首相強生將在11日的七大工業國(G7)高峰會上呼籲其他富國領袖承諾在明年底之前讓全世界都能接種疫苗。圖為強生3日接種第2劑AZ疫苗。（路透）

七大工業國（G7）領袖鋒會將於11日起在英國 舉行，英國首相強生5日呼籲，各領導人出席峰會時應承諾要在2022年底前，讓全世界民眾接種新冠肺炎疫苗 。另一方面，英國正飽受印度變種疫苗擴散之威脅，英國衛生大臣表示，該變異病毒比英國變異病毒的傳染率高40%。

G7領袖峰會將於11日至13日在英國康瓦爾郡舉行，為美國、英國、德國、法國、義大利、日本及加拿大等七國領導人近兩年來首度面對面會談，也將是拜登1月上任以來，首度出訪外國。強生將在11日的峰會上公布一項全球目標，「明年底讓全球完成疫苗接種，將是醫學史上最卓越的成就；我將呼籲其他G7領導人加入英國的行列，設法終結這場可怕的流行病。」

此外，英國今天新增5341例確診，較一周前多了68%，並且在28天內新增4例死亡。衛生大臣韓考克表示，現被命名為Delta的印度變異病毒比Alpha變異病毒（英國變種）的傳染率高40%，已成為英國主要的病毒株。他也承認，Delta變異病毒「確實使6月21日解禁的推算更加困難」「我們將再看看一周的數據，然後做判斷。」他強調政府對延後解除限制「絕對保持開放」

越南 疫情急 召企業買疫苗

越通社報導，越南衛生部長阮青龍表示，衛生部鼓勵地方政府和企業參與尋找新冠疫苗貨源，並自行透過獲得衛生部許可的36間進口商進口疫苗。

由於過去疫情相對輕微，政府並未積極訂購疫苗，越南至今疫苗施打率僅1.2%。越南衛生部說，將致力於盡快、盡早讓更多越南民眾接種新冠疫苗。

一名婦女在越南海陽省一間醫院注射新冠疫苗。越南至今只有1.2%人口至少施打一劑疫苗。（路透）

越南防疫原本相當成功，5月前只有零星個案，但上月開始發生新一波疫情，上月中旬至今每天新增病例都超過百例，最多單日曾突破400例。儘管如此，越南至今累計病例只有8000多例，和他國相比相對較不嚴重。

日處理不當 丟7000劑疫苗

讀賣新聞報導，日本加緊給民眾接種新冠疫苗，但在疫苗處理上頻頻失誤，已丟棄7000多劑。

福岡縣大牟田醫院和神戶市的大規模接種站，就因為把需要低溫保存的美國輝瑞疫苗擱置在室溫中，各丟棄1000多劑。東京港區近期稀釋輝瑞疫苗時，則不慎稀釋到超過規定量，結果丟棄12劑。