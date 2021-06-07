英相促G7領袖承諾：助明年底前全球打疫苗
七大工業國（G7）領袖鋒會將於11日起在英國舉行，英國首相強生5日呼籲，各領導人出席峰會時應承諾要在2022年底前，讓全世界民眾接種新冠肺炎疫苗。另一方面，英國正飽受印度變種疫苗擴散之威脅，英國衛生大臣表示，該變異病毒比英國變異病毒的傳染率高40%。
G7領袖峰會將於11日至13日在英國康瓦爾郡舉行，為美國、英國、德國、法國、義大利、日本及加拿大等七國領導人近兩年來首度面對面會談，也將是拜登1月上任以來，首度出訪外國。強生將在11日的峰會上公布一項全球目標，「明年底讓全球完成疫苗接種，將是醫學史上最卓越的成就；我將呼籲其他G7領導人加入英國的行列，設法終結這場可怕的流行病。」
此外，英國今天新增5341例確診，較一周前多了68%，並且在28天內新增4例死亡。衛生大臣韓考克表示，現被命名為Delta的印度變異病毒比Alpha變異病毒（英國變種）的傳染率高40%，已成為英國主要的病毒株。他也承認，Delta變異病毒「確實使6月21日解禁的推算更加困難」「我們將再看看一周的數據，然後做判斷。」他強調政府對延後解除限制「絕對保持開放」
越南疫情急 召企業買疫苗
越通社報導，越南衛生部長阮青龍表示，衛生部鼓勵地方政府和企業參與尋找新冠疫苗貨源，並自行透過獲得衛生部許可的36間進口商進口疫苗。
由於過去疫情相對輕微，政府並未積極訂購疫苗，越南至今疫苗施打率僅1.2%。越南衛生部說，將致力於盡快、盡早讓更多越南民眾接種新冠疫苗。
越南防疫原本相當成功，5月前只有零星個案，但上月開始發生新一波疫情，上月中旬至今每天新增病例都超過百例，最多單日曾突破400例。儘管如此，越南至今累計病例只有8000多例，和他國相比相對較不嚴重。
日處理不當 丟7000劑疫苗
讀賣新聞報導，日本加緊給民眾接種新冠疫苗，但在疫苗處理上頻頻失誤，已丟棄7000多劑。
福岡縣大牟田醫院和神戶市的大規模接種站，就因為把需要低溫保存的美國輝瑞疫苗擱置在室溫中，各丟棄1000多劑。東京港區近期稀釋輝瑞疫苗時，則不慎稀釋到超過規定量，結果丟棄12劑。
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