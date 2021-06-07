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睽違一年半 威尼斯疫情爆發以來「首見郵輪出航」

編譯中心／綜合6日電
擔心郵輪對環境以及文化遺產的影響，數百人在岸邊以及搭小船在海上揮舞「不要郵輪」「不要大船」的布條抗議。 （歐新社）
擔心郵輪對環境以及文化遺產的影響，數百人在岸邊以及搭小船在海上揮舞「不要郵輪」「不要大船」的布條抗議。 （歐新社）

載著約650名乘客的MSC Orchestra郵輪今天從義大利威尼斯出海，這是受新冠疫情影響以來，睽違近1年半，首度有郵輪從威尼斯出港。

約650人出示4天內的採檢陰性證明，並在現場再次接受採檢後，登上MSC Orchestra，船上3000個座位，只會容納一半，這麼嚴格的防疫措施是為避免先前疫情高峰時郵輪大規模爆發疫情的狀況重演，沒人對此表示不滿。

國際郵輪協會董事加列蒂說，威尼斯1年間少了80萬郵輪乘客造訪，造成約10億歐元（約12.16億美元）損失，Orchestra郵輪的停留是「我們對重啟這座城市的貢獻」。

但有不少威尼斯民眾對郵輪回歸十分不滿，MSC Orchestra郵輪聳立在威尼斯聖馬可廣場（St Mark's Square），準備前往義大利南部、希臘與克羅埃西亞之際，數百人在岸邊以及搭小船在海上揮舞「不要郵輪」「不要大船」的布條抗議。

57歲的泰德斯科說：「郵輪只是帶來蜻蜓點水的旅遊，實際上對威尼斯幾乎沒有好處。」29歲教師斯托維亞表示：「我們反對這樣的旅程，也反對這樣的旅遊模式，因為它摧毀了這座城市、趕走居民、破壞地球與城市，並且造成了汙染。」

反對者擔心郵輪對環境以及文化遺產的影響，還說郵輪帶來的大浪會破壞威尼斯地基，傷害脆弱的潟湖生態系。

但名列聯合國教育、科學及文化組織（UNESCO）世界遺產名錄的威尼斯卻也是大型船隻迷的故鄉，許多人組織「威尼斯在運轉」運動，他們說，旅遊業深受疫情影響，有旅遊船停靠，才能為仰賴觀光的城市創造就業。

郵輪 疫情 義大利

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