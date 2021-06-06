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Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

俄羅斯「疫苗觀光」最快7月啟動 拉美踴躍來美接種

編譯徐榆涵、湯淑君／綜合5日電
普亭表示，俄羅斯準備開放疫苗觀光。（歐新社）
普亭表示，俄羅斯準備開放疫苗觀光。（歐新社）

俄羅斯總統普亭表示，俄國準備開放「疫苗觀光」，外國旅客可以在俄國自費接種國產Sputnik V新冠疫苗。而美國多州和城市也開放、甚至鼓勵「疫苗觀光」，凸顯疫苗已成為多國吸引海外觀光客以振興經濟的工具。

普亭4日在聖彼得堡國際經濟論壇上說，「我要求政府在本月底之前全面分析這個問題，為外國人在我國自費接種疫苗創造條件」。他還表示，一些國家因為「政治因素」不願意接種俄羅斯疫苗。「考量到我們疫苗的產製效率，我知道（國外）需求相當高」。

普亭之前表示，俄羅斯疫苗和卡拉希尼柯夫突擊步槍（俗稱AK-47）一樣可靠。

為疫苗提供資金的俄羅斯主權財富基金執行長德米雷夫（Kirill Dmitriev）在論壇上說，俄羅斯可能從7月開始進行「疫苗旅遊」計畫。

俄羅斯準備開放疫苗觀光。圖為一群學生在俄羅斯莫斯科紅場跳舞。（歐新社）
俄羅斯準備開放疫苗觀光。圖為一群學生在俄羅斯莫斯科紅場跳舞。（歐新社）

此外，世界各地旅遊業者也紛紛組團出國打疫苗，例如到杜拜接種中國國藥疫苗。美國一些州和城市也正開放、甚至積極招徠外國遊客來接種新冠疫苗，例如阿拉斯加州6月起提供免費新冠疫苗，給從該州四大機場入境的訪客接種；紐約州推動在觀光景點設立疫苗接種站的計畫，包括設在中央公園、高架公園和布魯克林橋等地。

目前，墨西哥等拉丁美洲旅客對來美國打疫苗相當踴躍；歐洲人則因當地疫苗施打進度落後美國，考慮遠道來美打一劑者也大有人在。

遠在泰國的旅行社Unithai Trip還組美國疫苗觀光團，花6400美元內含打一劑新冠疫苗，還可選擇打嬌生或輝瑞疫苗。

比利時7月啟用疫苗護照

比利時宣布，7月1日起啟用疫苗接種證明，來自歐盟境外的旅客須在抵達前14天以前完成接種歐盟核准的疫苗，且入境後當天需接受篩檢，陰性者無須隔離。不過，比利時政府強烈建議現階段民眾不要赴歐盟境外旅行。

疫苗 美國 觀光

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