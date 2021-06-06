印度新確診大降 首都部分解封 逾七成日人抗疫疲勞

印度疫情 似乎趨緩，各地方首長開始規畫解封。巴西5日新增逾6.6萬例確診、1689例死亡。日本 內閣府一項調查顯示，超過七成日本人已「抗疫疲勞」，且愈年輕的群體這一比率愈高。

印度4日新增病例12萬529例，是4月7日以來最低的單日新增病例。不過，新增死亡人數再次突破3000人以上。5日新增6萬6017人確診、1689人染疫不治。印度首都新德里的市場和購物中心7日凌晨5時起部分重新開放，半數的商店和購物中心隔天營業，政府和私人辦公室將允許50%的員工上班，地鐵更可恢復一半人流運量；商業中心孟買所在的馬哈拉什特拉省則公布5階段解封計畫。新德里自4月19日開始實施全城封鎖，此後數度延長封鎖期。

此外，南美最大國家巴西累計確診攀升至1690萬7425例，排名全球第3高，僅次於美國和印度。衛生部公布的累計染疫病故增至47萬2531例，排名全球第2高，僅次於美國。

澳染印度變種 增至9例

澳洲維多利亞省5日新增5例本土確診，其中兩例是感染印度變種病毒株（Delta病毒），目前相關群聚病例增至9例。澳洲專家懷疑，病毒很可能是從隔離酒店系統走漏，最終流入社區。

維省衛生部長表示，兩例確診來自墨爾本同一家庭，該家庭4名成員於5月19日至24日曾到新南威爾斯省遊玩，回到維省後陸續確診。維省5月24日爆發最新一波疫情，至今共新增70例確診，墨爾本需繼續嚴格封城至6月10日，省內其他地區則從6日起放寬限制。

逾7成日本人 抗疫疲勞

NHK報導，日本疫情延燒，內閣府4月底到5月間進行相關調查顯示，超過70%的日本人已對疫情感到疲勞，且愈年輕的族群比率愈高。

此調查有1萬多人回答，被問到是否對疫情感到疲勞，33.7%受訪者認為確有感受；37.9%受訪者認為稍有感受，兩者合計逾7成。不太有感覺的受訪者為17.4%；完全沒有感覺的受訪者僅8.4%。從年齡別來看，60歲以上者對疫情感到疲勞的比率約26%；30多歲受訪者比率達37.6%，20多歲受訪者更高達41.3%。

而目前仍處於「緊急事態宣言」的東京，有記者5月底直擊澀谷地區，發現晚間8時店家提前打烊後「路上飲酒」狀況難控，目測超過100名年輕人群聚，大家都在喝酒、不斷大聲咆哮，大多數的年輕人都沒有戴口罩，更有人玩滑板玩到衝進車道跌倒，差點被撞。

東京都5日新增436例確診及8例死亡病例，已連續23天低於上周同日，但新增病例數無法明顯減少；沖繩縣新增261例確診，連續5天單日新增逾200例。

英單日增6000例 解封恐生變

英國4日新增6238例確診，是自3月底以來新高，同日再增11名患者死亡。由於印度變種病毒擴散，專家警告該變種的傳播率大增60%，恐影響解封計畫。

英國國家統計局數據顯示，截至5月29日的一周內，感染水平飆升75%，感染率R值連續兩周高於1。倫敦帝國理工學院流行病專家弗格森指出，印度變種的傳播率可能比英國變種（Alpha變種）高30%至100%，普遍相信高60%。

強生政府本周堅稱沒有跡象表明6月21日的完全解封日要推遲，但「每日郵報」報導，政府正在制定緊急應變方案，計畫將延後兩周至7月5日。