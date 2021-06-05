醫療前線沒得打 土耳其總統接種3劑疫苗挨轟

土耳其疫苗短缺，強人總統厄多安卻坦承他已注射3劑新冠疫苗，引發軒然大波。圖為厄多安1月14日在首都安卡拉的醫院，接種第1劑中國科興疫苗。（新華社）

新冠疫情 持續延燒，疫苗 供不應求，上月在全球健康視訊峰會痛批獲取疫苗存在「嚴重不公義」的土耳其總統厄多安，日前坦承自己已接種第三劑疫苗，引發輿論譁然，反對黨痛罵「大批民眾連一劑都沒得打，厄多安卻接種了三劑」。

旺報報導，67歲的厄多安在1月和2月，分別接種兩劑中國 科興新冠疫苗，他日前坦承在3月10日又打了。第三劑疫苗而在他接種接種疫苗之際，一般土國民眾因疫苗短缺，被迫在要再等12周才能接種第二劑，遠超過建議的4周；此外，土國許多第一線醫療人員和教師，甚至尚未接種。

目前，土國完成注射兩劑疫苗的民眾不到兩成。更諷刺的是，厄多安上月在全球健康視訊峰會，痛批獲取疫苗存在「嚴重不公不義」，敦促各國領導人應該「確保每人都能公平分到疫苗」。他強調，土國努力想與他國分享疫苗，「只要疫苗到位，我們會為了國民利益，公平分發疫苗」。

另據彭博資訊報導，全球疫苗接種數量目前達到20億劑，實現這道里程碑用了六個多月的時間，而依照當前速度，大概還需要九個月，才能為全球75%的人口施打疫苗。75%的接種率是實現群體免疫的門檻。

現在全球平均每天接種數量達3600萬劑，中國約占三分之二，其次是歐盟的360萬劑。仍然落後的主要國家包括印度、印尼、日本和俄羅斯，以及非洲大部分地區。